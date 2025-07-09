Найгірший спосіб приготування картоплі

Реклама

Улюблена багатьма картопля, яка є невід’ємною частиною української кухні, не лише смачна, а й корисна, та лише за умови її правильного приготування. Нові дослідження свідчать, що певні спсоби приготування овоча значно знижують його поживну цінність. Зокрема, експерти з Medonet назвали варіння картоплі у великій кількості води найгіршим способом її приготування.

Чому варіння картоплі «вбиває» корисні речовини

За словами фахівців, проблема варіння полягає у розчинності та окисленні ключових сполук. Вітамін С і феноли — потужні антиоксиданти — легко розчиняються у воді та піддаються окисленню під впливом високих температур. Приготування картоплі у великому обсязі води призводить до їхнього значного вимивання, чого не відбувається за інших способів готування.

Нові аналізи підтверджують цю теорію разючими цифрами, а саме свідчать про:

Реклама

Втрати вітаміну С. Приготування картоплі у мікрохвильовій печі дозволяє зберегти на 36% більше вітаміну С порівняно з варінням у воді (69 мг/100 г проти 44 мг/100 г). Це означає, що майже третина цінного вітаміну втрачається під час варіння.

Втрати поліфенолів. Поліфеноли відомі насамперед своїми потужними антиоксидантними властивостями. Запікання або приготування на грилі дає змогу зберегти на 65% більше поліфенолів, ніж варіння (350 мг/100 г проти 210 мг/100 г). Ці антиоксиданти, які відіграють ключову роль у захисті клітин від пошкоджень, значно руйнуються за контакту з водою.

Дослідження фіолетових сортів картоплі, відомих своїм високим вмістом фенольних сполук, показало, що їхня кількість на 65% вища в печеній картоплі, ніж у вареній (230 мг/100 г проти 140 мг/100 г).

І чим більша площа поверхні картоплі контактує з водою, а в разі варіння ми зазвичай її нарізаємо, і чим вища температура, тим більшими будуть втрати цінних інгредієнтів.

Які методи приготування картоплі є кращими

На противагу варінню експерти рекомендують надавати перевагу іншим способам, які дозволяють краще зберегти вітаміни та антиоксиданти:

Готувати картоплю на парі. Цей метод мінімізує контакт картоплі з водою, дозволяючи зберегти більшість водорозчинних вітамінів і мінералів. Запікати в духовці або на грилі. Запікання є одним з найкращих способів, оскільки висока температура безпосередньо впливає на м’якоть картоплі, не вимиваючи корисні речовини. Це особливо стосується шкірки, яка також містить значну кількість клітковини та поживних елементів. Готувати картоплю у мікрохвильовій печі. Як показали дослідження, мікрохвильовка є досить ефективним методом для збереження вітаміну С завдяки швидкому нагріванню та мінімальному використанню рідини.

Таким чином, для того, щоб картопля справді була корисною, варто переглянути свої кулінарні звички. Уникайте тривалого варіння картоплі у великій кількості води, особливо коли вона нарізана на дрібні шматочки. Віддавайте перевагу запіканню, приготуванню на парі або навіть у мікрохвильовій печі, щоб зберегти максимум її поживних властивостей.