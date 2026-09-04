Названо найкориснішу олію: це не гарбузова, не оливкова і не лляна

Яка олія вважається найкориснішою / © www.freepik.com/free-photo

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Коли говорять про корисні олії, найчастіше згадують оливкову, лляну або гарбузову. Проте є ще один варіант, який незаслужено залишається в їхній тіні, — рапсова олія. За складом жирних кислот вона є одним із найкращих варіантів для щоденного раціону.

У чому перевага рапсової олії

Головна особливість рапсової олії — високий вміст ненасичених жирів. Саме їм фахівці з харчування радять віддавати перевагу замість великої кількості насичених жирів, які містяться, зокрема, у вершковому маслі та деяких тваринних жирах. Дослідження та рекомендації з харчування пов’язують заміну насичених жирів ненасиченими з кращим профілем холестерину та меншим ризиком серцево-судинних захворювань.

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Рапсова олія також містить альфа-ліноленову кислоту (ALA) — рослинну форму омега-3. Організм не може виробляти цю жирну кислоту самостійно, тому вона має надходити з їжею. Щоправда, рослинна омега-3 не є повною заміною EPA та DHA, які переважно отримують із жирної риби.

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Чому її зручно використовувати для приготування

Ще один плюс — нейтральний смак. Рапсова олія не має такого вираженого аромату, як деякі нерафіновані олії, тому добре підходить для різних страв.

Її можна використовувати для заправлення салатів, тушкування, запікання та смаження. Гарвардська школа громадського здоров’я відносить рапсову олію до рослинних олій, багатих на ненасичені жири, які можна використовувати в кулінарії.

Як вибрати якісну олію

Під час купівлі варто звертати увагу на склад і спосіб виробництва. Якщо хочеться отримати олію з мінімальним обробленням, можна вибрати продукт холодного віджимання. Для термічної обробки зручним варіантом є рафінована олія.

Водночас не варто шукати одну «чарівну» олію та вживати тільки її. Раціон буде кориснішим, якщо джерела жирів будуть різноманітними.

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