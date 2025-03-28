Названо найкорисніший і найсмачніший ранковий напій: бадьорить краще, ніж кава

Чим замінити ранкову каву / © www.freepik.com/free-photo

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Якщо ви шукаєте заміну каві, то зверніть увагу на імбирний напій, який вкрай корисний для здоров’я. Він допомагає організму прокинутися, стимулює обмін речовин і має протизапальну дію. Для приготування такого напою вам знадобиться лише гаряча вода та корінь імбиру. Розповідаємо, яка користь імбирного чаю, як його правильно приготувати.

Чому варто замінити каву імбирним чаєм

Так, кава — це один із найулюбленіший ранкових напоїв. Однак, кофеїн може мати й негативні наслідки: викликати тривожність, підвищувати артеріальний тиск і подразнювати ШКТ. Тож якщо ви хочете замінити каву, то імбирний напій — найкращий варіант. Він бадьорить так само, але дбайливіше ставиться до здоров’я.

Корінь імбиру — це справжнє джерело здоров’я та природної енергії, бо містить антиоксиданти, які омолоджують клітини, зміцнюють імунітет і захищають організм від захворювань.

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Імбирний чай прискорюватиме метаболізм, що особливо корисно для тих, хто стежить за фігурою. Бо активуватиме термогенез — природний процес, за якого організм активно спалює жир. Також напій підтримуватиме стабільний рівень цукру в крові та знижуватиме рівень «поганого» холестерину.

Як приготувати імбирний напій

Для приготування чаю знадобиться кілька тонких скибочок свіжого імбиру та літр гарячої води, але не окропу.

Залийте імбир гарячою водою, дайте настоятися 5-10 хвилин, аби напій наповнився смаком і ароматом. Щоб підсолодити напій і зробити його ще кориснішим, можна додати меду чи свіжовичавленого лимонного соку з цукром.