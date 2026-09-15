Названо найкорисніший і найсмачніший суп, який треба їсти усім: як приготувати

Як приготувати суп із сочевиці: рецепт / © www.freepik.com/free-photo

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Суп — одна з найзручніших страв, щоб одночасно отримати рідину, овочі, білок і клітковину. Особливо вдалим варіантом для повсякденного меню вважають овочевий суп із сочевицею. Він виходить густим, ароматним і ситним, але не потребує жирного м’ясного бульйону. Сочевиця містить рослинний білок, розчинну й нерозчинну клітковину, фолати, калій та інші поживні речовини. Бобові також добре насичують, тому такий суп може стати повноцінною стравою на обід.

Чому саме сочевичний суп

Головна перевага цієї страви — поєднання бобових та овочів. Експерти рекомендують робити основу раціону різноманітною: додавати більше овочів, цільнозернових продуктів і корисних джерел білка, зокрема бобових.

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Сочевиця особливо зручна для супів, адже її не потрібно замочувати на ніч. Залежно від сорту вона вариться приблизно 10–30 хвилин. Червона сочевиця швидко розварюється і робить суп густим та кремовим, а зелена або коричнева краще зберігає форму.

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Щоб суп був ще поживнішим, до нього варто додати моркву, цибулю, селеру, помідори та зелень. Такий підхід відповідає принципу різноманітності овочів, який рекомендують фахівці з харчування.

Рецепт корисного супу із сочевицею

Інгредієнти:

150 г червоної сочевиці;

1 морква;

1 цибулина;

1 стебло селери;

2 помідори або 200 г подрібнених томатів;

1 зубчик часнику;

1,2 л води або овочевого бульйону;

1 столова ложка оливкової олії;

сіль — за смаком;

паприка, чорний перець та сушені трави — за смаком;

свіжа зелень.

Як приготувати

Сочевицю переберіть і добре промийте. Моркву, цибулю та селеру наріжте невеликими кубиками.

У каструлі розігрійте оливкову олію, додайте цибулю та моркву і готуйте кілька хвилин на невеликому вогні. Потім додайте селеру, часник і помідори.

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Всипте промиту сочевицю, залийте водою або овочевим бульйоном і доведіть до кипіння. Зменште вогонь та варіть приблизно 20 хвилин, поки сочевиця повністю не розм’якшиться.

Наприкінці посоліть, додайте паприку, перець та сушені трави. Якщо хочеться більш кремової консистенції, частину супу можна перебити занурювальним блендером, а потім змішати з рештою. Перед подаванням додайте свіжу зелень.

Як зробити суп ще кориснішим

Не варто перетворювати корисний суп на дуже солону або жирну страву. Краще використовувати помірну кількість солі, а смак посилювати спеціями, зеленню, часником, цибулею та томатами.

Також до супу можна додати інші овочі — кабачок, солодкий перець, шпинат або броколі. Чим різноманітніший набір рослинних продуктів, тим більше різних поживних речовин отримує організм.

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