Названо найкращий продукт для поповнення дефіциту вітаміну D

Дефіцит вітаміну D став справжньою епідемією сучасності, особливо в осінньо-зимовий період. Дієтологи назвали найефективніший продукт для природного поповнення цього важливого вітаміну.

Експерти наголошують, що вітамін D відіграє ключову роль у здоров'ї кісток, зміцненні імунітету та підтримці психічного здоров'я. Його дефіцит може призвести до остеопорозу, депресії та підвищеної схильності до застуд.

Який продукт найкраще підходить для поповнення дефіциту вітаміну D - читайте на ТСН.ua.

Найкраще джерело вітаміну D

Дієтологи одностайні: дика жирна риба, особливо лосось, є найкращим природним джерелом вітаміну D. У 100 грамах дикого лосося міститься добова норма цього важливого вітаміну. При цьому фермерський лосось містить лише половину цієї кількості.

Як правильно обирати та готувати лосось

Експерти рекомендують віддавати перевагу дикому лососю, а не вирощеному на фермі. Під час купівлі варто звертати увагу на колір риби - він має бути насиченим рожево-червоним. Найкращими способами приготування вважаються запікання та приготування на пару, оскільки вони зберігають максимум корисних речовин.

Окрім вітаміну D, лосось багатий на омега-3 жирні кислоти, які покращують роботу мозку, серця та суглобів. Також у ньому містяться важливі мікроелементи: селен, йод та вітаміни групи B.

Скільки потрібно їсти лосося для збереження рівня вітаміну D

Дієтологи рекомендують включати лосось до раціону двічі на тиждень. Одна порція має становити 150-200 грамів. Цього достатньо для підтримки оптимального рівня вітаміну D в організмі.

Якщо лосось недоступний, можна звернути увагу на інші види жирної риби: скумбрію, сардини, оселедець. Також вітамін D міститься в яєчних жовтках та печінці тріски.

Експерти підкреслюють, що для кращого засвоєння вітаміну D з лосося важливо вживати його разом із здоровими жирами, наприклад, оливковою олією. Також рекомендується поєднувати споживання риби з регулярними прогулянками на свіжому повітрі.

Протипоказання

Незважаючи на користь, деяким людям слід обмежити споживання лосося. Це стосується тих, хто має алергію на рибу або підвищений рівень сечової кислоти.

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