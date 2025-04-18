Названо найкращі багатошарові стрижки на коротке волосся, які добре тримають форму без укладання

Які модні короткі стрижки на літо 2025 / © www.freepik.com/free-photo

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Стилісти рекомендують короткі багатошарові стрижки усім жінкам, які прагнуть розкрити свою справжню природну красу та досконалість. Адже такі стрижки допомагають повністю змінити свій стиль і відчути себе неперевершеною. Розповідаємо, які найкращі багатошарові стрижки для короткого волосся на літо 2025.

Біксі

Які модні короткі стрижки на літо 2025 / © Freepik

Ця стрижка має ознаки піксі й бобу, тому не сходить з модного олімпу вже декілька років поспіль. А все тому, що зачіска універсальна, бо пасує всім жінкам без винятку. Біксі надає образу легкості, а її текстура та багатошаровість тримає волосся у правильній формі. Тому вона абсолютно не потребує укладання. До того ж, текстуровані пасма надають навіть дуже тонким локонам екстраординарного об’єму.

Текстурований боб для тонкого волосся

Які модні короткі стрижки на літо 2025

Стилісти рекомендують багатошарові текстуровані зачіски усім власницям тонких пошкоджених локонів. І текстурований боб — саме та стрижка, яка миттєво збільшує об’єм волосся у декілька разів. Багатошаровість забезпечує пасмам рух та щільність, завдяки чому волосся має здоровий та сяйливий вигляд.

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Боб до підборіддя

Які модні короткі стрижки на літо 2025

Класичний боб можна робити на волоссі будь-якої текстури. Експерти рекомендують носити цю стрижку з проділом набік, що увиразнить загальний образ, додасть йому вишуканості та витонченості. Класичний боб має омолоджувальний ефект, тому ця зачіска буде ідеальним вибором для тих, хто хоче скинути декілька зайвих років.

Піксі з довгим чубчиком

Які модні короткі стрижки на літо 2025

Така стрижка для сміливих та рішучих жінок, які готові кардинально змінити свій образ. Піксі пасуватиме всім жінкам без винятку, а чубчик робитиме акцент на глибині погляду та підкреслюватиме витонченість вилиць. Стрижка абсолютно не потребує укладання, достатньо висушити волосся, збити його легенько руками — і ваш досконалий образ готовий.