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Названо найкращі багатошарові стрижки на коротке волосся, які добре тримають форму без укладання
Короткі градуйовані стрижки — це безсумнівний хіт 2025 року. Експерти називають їх ідеальними для того, щоб підкреслити природну красу та надати виразності своєму стилю.
Стилісти рекомендують короткі багатошарові стрижки усім жінкам, які прагнуть розкрити свою справжню природну красу та досконалість. Адже такі стрижки допомагають повністю змінити свій стиль і відчути себе неперевершеною. Розповідаємо, які найкращі багатошарові стрижки для короткого волосся на літо 2025.
Біксі
Ця стрижка має ознаки піксі й бобу, тому не сходить з модного олімпу вже декілька років поспіль. А все тому, що зачіска універсальна, бо пасує всім жінкам без винятку. Біксі надає образу легкості, а її текстура та багатошаровість тримає волосся у правильній формі. Тому вона абсолютно не потребує укладання. До того ж, текстуровані пасма надають навіть дуже тонким локонам екстраординарного об’єму.
Текстурований боб для тонкого волосся
Стилісти рекомендують багатошарові текстуровані зачіски усім власницям тонких пошкоджених локонів. І текстурований боб — саме та стрижка, яка миттєво збільшує об’єм волосся у декілька разів. Багатошаровість забезпечує пасмам рух та щільність, завдяки чому волосся має здоровий та сяйливий вигляд.
Боб до підборіддя
Класичний боб можна робити на волоссі будь-якої текстури. Експерти рекомендують носити цю стрижку з проділом набік, що увиразнить загальний образ, додасть йому вишуканості та витонченості. Класичний боб має омолоджувальний ефект, тому ця зачіска буде ідеальним вибором для тих, хто хоче скинути декілька зайвих років.
Піксі з довгим чубчиком
Така стрижка для сміливих та рішучих жінок, які готові кардинально змінити свій образ. Піксі пасуватиме всім жінкам без винятку, а чубчик робитиме акцент на глибині погляду та підкреслюватиме витонченість вилиць. Стрижка абсолютно не потребує укладання, достатньо висушити волосся, збити його легенько руками — і ваш досконалий образ готовий.