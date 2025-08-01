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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
2 хв

Названо найкращі омолоджувальні стрижки з чубчиком-шторкою для жінок за 60

Чубчик-шторка — це не лише модна деталь для акцентування зачіски, а й справжній інструмент для миттєвго омолодження жінок елегантного віку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які стрижки з чубчиком-шторкою для жінок за 60

Які стрижки з чубчиком-шторкою для жінок за 60 / © Freepik

У багатьох виникає запитання: чи пасує зачіска з чубчиком-шторкою після 60 чи навіть 70 років? Відповідь стилістів однозначна — не тільки пасує, а ще й чудово підкреслює природну красу. Розповідаємо, які найкращі стрижки з чубчиком-шторкою для жінок зрілого віку.

Чому варто вибрати стрижки з чубчиком-шторкою

Завдяки плавним лініям і легкій текстурі, цей тип чубчика м’яко обрамляє обличчя, приховуючи зморшки на лобі й акцентуючи увагу на очах. Головне, правильно підібрати варіант для свого типу волосся та форми обличчя.

Варіанти для різного типу волосся:

  • Для тонкого чи не надто густого волосся краще зупинитися на подовженому варіанті чубчика-шторки з легкими шарами. Така форма додає об’єму та не перевантажує образ.

Які стрижки з чубчиком-шторкою для жінок за 60 / © Mixnews

Які стрижки з чубчиком-шторкою для жінок за 60 / © Mixnews

  • Для сивого та світлого волосся ідеально підійде фактурний чубчик з розрідженими пасмами. Він робить зачіску легкою, динамічною та візуально омолоджує років на 10-15.

Які стрижки з чубчиком-шторкою для жінок за 60 / © Mixnews

Які стрижки з чубчиком-шторкою для жінок за 60 / © Mixnews

З якими стрижками найкраще поєднується чубчик-шторка

Класичний боб — чудово обрамляє обличчя, додає елегантності.

Які стрижки з чубчиком-шторкою для жінок за 60 / © Mixnews

Які стрижки з чубчиком-шторкою для жінок за 60 / © Mixnews

Піксі-боб — легкий, невибагливий у догляді, водночас стильний.

Які стрижки з чубчиком-шторкою для жінок за 60 / © www.freepik.com/free-photo

Які стрижки з чубчиком-шторкою для жінок за 60 / © www.freepik.com/free-photo

Шеггі-боб — має невимушений та сучасний вигляд завдяки багатошаровості.

Які стрижки з чубчиком-шторкою для жінок за 60 / © Mixnews

Які стрижки з чубчиком-шторкою для жінок за 60 / © Mixnews

Повітряний боб — надає зачісці легкості та жіночності.

Які стрижки з чубчиком-шторкою для жінок за 60 / © Mixnews

Які стрижки з чубчиком-шторкою для жінок за 60 / © Mixnews

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