Названо найкращі сорти гігантської цибулі: солодкі, соковиті й добре ростуть за холоду та посухи

Гігантська цибуля давно перестала бути дивиною для досвідчених городників. Вона дивує не лише розмірами, а й смаком: у багатьох сортів м’якоть солодкувата, соковита та зовсім не гірка. Таку цибулю приємно їсти свіжою, додавати в салати та запікати. До того ж, великі головки значно спрощують приготування, адже однієї цибулини часто вистачає на цілу страву.

«Exhibition». Це беззаперечний фаворит серед гігантських сортів. Окремі цибулини можуть важити понад 800 грамів, а за ідеальних умов вирощування — навіть більше кілограма. Особливості цибулі: надзвичайно солодкий смак без гіркоти, дуже соковита, ідеальна для свіжого вживання. Але варто враховувати, що цей сорт не призначений для тривалого зберігання, зате він має неперевершений смак.

«Глобо». Сорт, який поєднує величезний розмір і гарну лежкість. Цибулини округлі, щільні та важкі. Маса однієї головки часто перевищує 700 г; має приємний, злегка солодкуватий смак. Така цибуля підходить як для свіжих страв, так і для термічної обробки, добре зберігається до самої весни.

«Ялтинська велика». Це справжня легенда серед солодких сортів. Чим вирізняється: яскравий фіолетовий колір; дуже м’який, майже фруктовий присмак; ідеальна для салатів та бутербродів; середній термін зберігання, зате максимальна соковитість.

«Біла гігантська». Сорт для тих, хто любить ніжний смак без різкого запаху. Переваги цієї цибулі: великі, світлі головки, соковита та м’яка м’якоть, чудово підходить для соусів і запікання. Овоч не подразнює слизову, тому можна вживати свіжим.