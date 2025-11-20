Названо найкращі сорти огірків для наступного сезону: рясно плодоносять, не бояться холоду та спеки

Огірки — одна з найпопулярніших овочевих культур, тому вони є на кожному українському городі. Усі досвідчені господарі знають, що для рясного урожаю хрумких і соковитих плодів треба вибирати правильні сорти. Розповідаємо, які сорти огірків гарно плодоносять, не потребують ретельного догляду та витримують несприятливі погодні умови.

«Сенсація F1». Цей гібрид підходить і для теплиць, і для відкритого ґрунту. Плоди виростають довгими, хрусткими та рівними. «Сенсація» відзначається стійкістю до несприятливих погодних умов: холод та спека не впливають на врожайність цього сорту.

«Атлет». Сорт ранньостиглий, плоди невеликі, але їх виростає багато. «Атлет» чудово переносить перепади температур і рідко хворіє на борошнисту росу та бактеріоз. Ідеальний для тих, хто хоче якнайшвидше отримати перші огірочки зі свого городу.

«Фермер F1». Сорт відомий високою врожайністю та стабільним плодоношенням навіть у несприятливих умовах. Огірки солодкі, хрусткі та не мають гіркоти. Гібрид універсального призначення — плоди підходять як для салатів, так і для консервування.