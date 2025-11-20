- Дата публікації
Названо найкращі сорти огірків для наступного сезону: рясно плодоносять, не бояться холоду та спеки
Які сорти огірків підходять для вирощування у відкритому ґрунті та теплицях: поради професійних агрономів.
Огірки — одна з найпопулярніших овочевих культур, тому вони є на кожному українському городі. Усі досвідчені господарі знають, що для рясного урожаю хрумких і соковитих плодів треба вибирати правильні сорти. Розповідаємо, які сорти огірків гарно плодоносять, не потребують ретельного догляду та витримують несприятливі погодні умови.
Які найкращі сорти огірків для наступного сезону
«Сенсація F1». Цей гібрид підходить і для теплиць, і для відкритого ґрунту. Плоди виростають довгими, хрусткими та рівними. «Сенсація» відзначається стійкістю до несприятливих погодних умов: холод та спека не впливають на врожайність цього сорту.
«Атлет». Сорт ранньостиглий, плоди невеликі, але їх виростає багато. «Атлет» чудово переносить перепади температур і рідко хворіє на борошнисту росу та бактеріоз. Ідеальний для тих, хто хоче якнайшвидше отримати перші огірочки зі свого городу.
«Фермер F1». Сорт відомий високою врожайністю та стабільним плодоношенням навіть у несприятливих умовах. Огірки солодкі, хрусткі та не мають гіркоти. Гібрид універсального призначення — плоди підходять як для салатів, так і для консервування.
«Білий ангел F1». Ці огірки не потребують ретельного догляду, рясно плодоноситимуть до пізньої осені. Плоди світлі, хрусткі, відмінно підходять для салатів і маринування. Сорт стійкий до спеки та нестачі вологи.