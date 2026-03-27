Названо найкращі стрижки, які маскують сивину: зачіски для бездоганного вигляду

Які стрижки для сивого волосся

Сивина — природний етап, який рано чи пізно з’являється у кожної жінки. Проте це не привід постійно витрачати час і кошти на фарбування. Сучасні стилісти пропонують ефективне рішення: правильно підібрана стрижка може не лише замаскувати сиві пасма, а також зробити образ свіжішим і більш доглянутим. Деякі зачіски настільки вдало працюють із текстурою волосся, що сивина перетворюється на стильний акцент.

Боб із текстурою

Це універсальна стрижка, яка додає об’єму та руху волоссю. Завдяки нерівним пасмам сивина розчиняється у загальній текстурі і стає менш помітною.

Каскад

Шари створюють ефект природного переливу кольору. Це ідеальний варіант для тих, хто не хоче фарбувати волосся, але прагне мати стильний вигляд.

Піксі

Коротка стрижка, яка має сучасний та динамічний вигляд. Вона підкреслює риси обличчя і робить сивину частиною модного образу.

Каре з легкою недбалістю

Трохи скуйовджена укладка допомагає приховати різницю у відтінках волосся. Така зачіска має природний вигляд і не потребує ідеальної гладкості.

Шеггі

Ця стрижка спеціально створена для текстури та об’єму. Вона ідеально підходить для маскування сивини завдяки хаотичним шарам.