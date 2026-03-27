Названо найкращі стрижки, які маскують сивину: зачіски для бездоганного вигляду

Головний секрет стрижок — це текстура, об’єм і багатошаровість. Саме вони розмивають межі між відтінками волосся, роблячи сивину менш помітною і навіть привабливою.

Які стрижки для сивого  волосся

Які стрижки для сивого волосся / © Freepik

Сивина — природний етап, який рано чи пізно з’являється у кожної жінки. Проте це не привід постійно витрачати час і кошти на фарбування. Сучасні стилісти пропонують ефективне рішення: правильно підібрана стрижка може не лише замаскувати сиві пасма, а також зробити образ свіжішим і більш доглянутим. Деякі зачіски настільки вдало працюють із текстурою волосся, що сивина перетворюється на стильний акцент.

Боб із текстурою

Які стрижки для сивого волосся / © Mixnews

Це універсальна стрижка, яка додає об’єму та руху волоссю. Завдяки нерівним пасмам сивина розчиняється у загальній текстурі і стає менш помітною.

Каскад

Які стрижки для сивого волосся / © Фото з відкритих джерел

Шари створюють ефект природного переливу кольору. Це ідеальний варіант для тих, хто не хоче фарбувати волосся, але прагне мати стильний вигляд.

Піксі

Які стрижки для сивого волосся / © Mixnews

Коротка стрижка, яка має сучасний та динамічний вигляд. Вона підкреслює риси обличчя і робить сивину частиною модного образу.

Каре з легкою недбалістю

Які стрижки для сивого волосся / © Фото з відкритих джерел

Трохи скуйовджена укладка допомагає приховати різницю у відтінках волосся. Така зачіска має природний вигляд і не потребує ідеальної гладкості.

Шеггі

Які стрижки для сивого волосся / © Mixnews

Ця стрижка спеціально створена для текстури та об’єму. Вона ідеально підходить для маскування сивини завдяки хаотичним шарам.

