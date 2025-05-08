Названо найкращі та найсолодші сорти дині: підходять для вирощування в усіх регіонах

Які сорти дині найкращі й найсолодші / © www.freepik.com/free-photo

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Розповідаємо, які сорти динь варто посадити на своєму городі, щоб потім зібрати великі, смачні та солодкі плоди. Про це пише ресурс vsn.ua.

Які дині найсолодші та найкращі для вирощування в Україні: про це мало хто знає

Селекціонери на сьогодні вивели понад три тисячі різноманітних сортів запашних і солодких динь. Однак з-поміж них є такі, які дають найвищий урожай і не бояться несприятливих температурних умов, що дуже важливо. Досвідчені господарі розповіли, які сорти дині найкращі і дають рясний урожай великих і солодких плодів.

Перш ніж сіяти дині, треба вибрати ті сорти, які підходитимуть до кліматичних умов регіону проживання. Однак найкращими з-поміж інших городники вважають такі сорти:

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«Раня 113».

«Карамелька».

«Флоренція F1».

«Малага».

«Дакаро F1».

«Леся».

«Амалік F1».

«Райдужна».

Який ґрунт найкраще підходить для вирощування динь

Щоб зібрати максимальний урожай солодких і великих динь, їх треба садити на одному з таких ґрунтів: суглинистому, піщаному, супіщаному чи чорноземі. Якщо на вашому городі інший ґрунт, тоді варто слідкувати за тим, щоб він був постійно зволоженим і пухким.