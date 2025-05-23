Названо наймодніші омолоджувальні стрижки для жінок за 40: трендові зачіски літа 2025

Які трендові омолоджувальні стрижки для жінок 40+ / © Freepik

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Стилісти назвали 5 топових стрижок на літо 2025, які візуально освіжають та омолоджують. А також роблять образ жінки за 40 по-справжньому ефектним і приголомшливим.

Об’ємний боб із чубчиком

Які трендові омолоджувальні стрижки для жінок 40+ / © Фото з відкритих джерел

Цю стильну зачіску важко не помітити — вона робить образ будь-якої пані енергійним та сповненим шарму. Волосся у цій стрижці має довжину від плечей, а чубчик трохи вибивається вперед. Об’ємний боб із чубчиком підкреслює риси обличчя та додає образу жіночності. Зачіска створює відчуття легкості, а також робить обличчя візуально молодшим.

Асиметрична піксі

Які трендові омолоджувальні стрижки для жінок 40+ / © pixabay.com

Така оновлена варіація класичної піксі дарує локонам додаткову динаміку та пишність. Завдяки бічному проділу, волосся виглядає візуально густішим, а форма стрижки — більш витонченою. Асиметрична піксі відкриває шию, додаючи образу елегантності та свіжості. Тому кожна жінка з такою стрижкою почуватиметься молодою та привабливою.

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Стрижка «Пір’їнка»

Які трендові омолоджувальні стрижки для жінок 40+ / © Mixnews

Легка, шарувата структура цієї стрижки надає волоссю рухливості та екстраординарного об’єму. Зачіска ідеально пасуватиме жінкам, які хочуть підкреслити природну текстуру своїх локонів. Мелірування чи легка хвилястість нададуть глибини та багатовимірності стрижці. «Пір’їнка» м’яко обрамляє обличчя, маскуючи вікові зміни. Її необхідно робити всім жінкам, які хочуть позбутися зайвих років.

Моб із об’ємними шарами

Які трендові омолоджувальні стрижки для жінок 40+ / © Mixnews

Ця стрижка поєднує в собі текстуру та колір, акцентуючи увагу на блискучих пасмах. V-подібні шари дозволяють демонструвати гру відтінків, тому карамельне чи світло-русяве волосся матиме виразний та ефектний вигляд у такій стрижці. Зачіска додає локонам глибини і створює ефект густоти. Вона буде ідеальним вибором для жінок, які прагнуть елегантного і водночас стильного вигляду.

Багатошарова стрижка до шиї

Які трендові омолоджувальні стрижки для жінок 40+ / © Mixnews

Дещо недбала та витончена, ця стрижка вражає не лише формою, а й кольоровим рішенням. Глибокий карамельно-коричневий колір чудово підходитиме до теплого тону шкіри. Завдяки м’яким шарам цієї зачіски волосся виглядатиме доглянутим і блискучим. Такий стиль підкреслює природну красу й додає образу вишуканості, омолоджуючи його.