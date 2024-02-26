Названо наймоднішу стрижку цієї весни: не потребує укладання, омолоджує й додає локонам об’єму

Боб-каре продовжує впевнено триматися на модному олімпі вже декілька сезонів поспіль. Що не дивно, адже ця стрижка має безліч варіантів, тому пасує всім без винятку жінкам. Незважаючи на те, що такі стрижки, як метелик чи піксі також утримують лідерські позиції, боб-каре залишається поза конкуренцією. Оскільки стилісти-перукарі постійно оновлюють варіанти цієї зачіски та удосконалюють вже існуючі. Тим самим даючи кожній представниці прекрасної статі, незалежно від довжини та структури волосся, знайти для себе ідеальний варіант. Розповідаємо, яка наймодніша стрижка навесні 2024 року.

Яка найпопулярніша стрижка весни 2024: пасує абсолютно всім жінкам

Топова стрижка весни 2024 / Фото: pixabay.com

Міді-боб – це нова топова зачіска, яка задовольняє відразу декілька потреб. Останнім часом зріс попит на подовжені форми зачісок, які б личили будь-якому типу обличчя, підходили тим, хто хоче змінити образ і перейти на коротку стрижку. Ця стрижка підходить усім, хто не бажає кардинальних змін, але хоче мати плавні переходи.

Також міді-боб буде ідеальним варіантом для жінок, які бажають відростити волосся і заодно хочуть зберегти стильну й легку стрижку, яка б не потребувала укладання. І міді-боб на відмінно справляється з усіма цими запитами та бажаннями жінок.

Як виглядає стрижка міді-боб

Топова стрижка весни 2024 / Фото: pixabay.com

Основна характеристика стрижки – це відсутність каскаду при збереженні характерної для боб-каре довжини. Локони у цій зачісці мають повністю покривати шию, ледь торкаючись лінії плечей. Визначальна риса такої стрижки – це ідеально рівний зріз. Втім це необов’язково, деякі майстри дозволяють собі досить вдалі експерименти в цьому плані, придумуючи нові та оновлюючи старі варіанти зачіски. Щоб надати локонам додаткового об’єму, по боках волосся може бути різної довжини. За рахунок того, що стрижка не має каскадних елементів, вона рівно відростає і не потребує укладання.

Як доглядати за стрижкою міді-боб

Топова стрижка весни 2024 / Фото: pixabay.com

Волосся в такій стрижці не потребує якогось особливого догляду. Для об’єму його достатньо легенько збити руками. Якщо бажаєте надати своїм локонам здорового блиску, можна використовувати незмивні засоби перед використанням фену чи стайлерів. Аби створити об’ємний ретро-образ, можна скористатися мусом чи пінкою для надання локонам додаткового об’єму. Така стрижка також підходить для легких локонів, тоді волосся достатньо просто висушити і збризнути спереєм для надання природнього сяяння.

Читайте також:

5 стрижок, які надають локонам густоти й об’єму: підходять для тонкого та пошкодженого волосся

Трендові стрижки для жінок з овальним обличчям: ідеальні зачіски для неслухняного волосся

Топ-5 омолоджувальних стрижок для жінок за 50: надають волоссю об’єму і здорового сяяння