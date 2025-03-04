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Названо наймоднішу стрижку весни 2025: не потребує укладання і підкреслює красу

Названо наймоднішу стрижку весни 2025: не потребує укладання і підкреслює красу

Яка стрижка наймодніша цієї весни / Фото: Freepik

Якщо ви в пошуку стильної та елегантної стрижки, така зачіска – це чудовий варіант, який підкреслить вашу індивідуальність і дасть змогу завжди мати бездоганний вигляд.

Це міді-боб або подовжене боб-каре. Стрижка утримує пальму першості серед найбільш затребуваних зачісок вже кілька сезонів поспіль, і недарма. Бо вона не лише стильна, але й універсальна, адже пасує абсолютно всім, незалежно від типу обличчя та структури волосся.

Які особливості стрижки міді-боб

Яка стрижка наймодніша цієї весни / © Фото з відкритих джерел
Яка стрижка наймодніша цієї весни / Фото: Фото з відкритих джерел

Міді-боб – це стрижка, де довжина волосся сягає плечей, повністю закриваючи шию. Її ключова характеристика – рівний зріз, хоча перукарі можуть додавати легку симетрію, щоб зробити образ більш грайливим.

Ця стрижка додає локонам екстраординарного об'єму і виразної текстури. На відміну від класичного каскадного каре, міді-боб має елегантніший і стриманіший вигляд, але водночас зачіска залишається невибагливою і простою у догляді.

Кому підходить міді-боб

Яка стрижка наймодніша цієї весни / © Freepik
Яка стрижка наймодніша цієї весни / Фото: Freepik

Стрижка стане ідеальною для тих пані, які хочуть не лише оновити образ, а й зробити його довершеним. Зачіска також підходить тим, хто відрощує волосся, але хоче зберегти стильний і доглянутий вигляд. Міді-боб має чудовий вигляд на прямому, злегка хвилястому і навіть кучерявому волоссі, тому стрижка вважається універсальною.

Як доглядати за стрижкою міді-боб

Яка стрижка наймодніша цієї весни / © Фото з відкритих джерел
Яка стрижка наймодніша цієї весни / Фото: Фото з відкритих джерел

Таку стрижку можна не укладати взагалі, але якщо хочеться мати сформовану досконалу зачіску, стилісти дають кілька порад.

  • Природний вигляд. Нанесіть на вологе волосся спрей для захисту від пошкоджень і надання блиску. Потім трохи підсушіть волосся феном і дайте йому повністю висохнути природним шляхом.
  • Об'ємне укладання. Використовуйте мус або пінку для створення об'єму, наносячи засіб на корені волосся. Висушіть локони феном, піднімаючи пасма біля коренів круглою щіткою.
  • Локони або хвилі. За допомогою плойки або вирівнювача створіть м'які недбалі хвилі для романтичного і жіночного образу. Зафіксуйте укладання легким лаком або спреєм.

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