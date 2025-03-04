Названо наймоднішу стрижку весни 2025: не потребує укладання і підкреслює красу

Якщо ви в пошуку стильної та елегантної стрижки, така зачіска – це чудовий варіант, який підкреслить вашу індивідуальність і дасть змогу завжди мати бездоганний вигляд.

Це міді-боб або подовжене боб-каре. Стрижка утримує пальму першості серед найбільш затребуваних зачісок вже кілька сезонів поспіль, і недарма. Бо вона не лише стильна, але й універсальна, адже пасує абсолютно всім, незалежно від типу обличчя та структури волосся.

Які особливості стрижки міді-боб

Яка стрижка наймодніша цієї весни / Фото: Фото з відкритих джерел

Міді-боб – це стрижка, де довжина волосся сягає плечей, повністю закриваючи шию. Її ключова характеристика – рівний зріз, хоча перукарі можуть додавати легку симетрію, щоб зробити образ більш грайливим.

Ця стрижка додає локонам екстраординарного об'єму і виразної текстури. На відміну від класичного каскадного каре, міді-боб має елегантніший і стриманіший вигляд, але водночас зачіска залишається невибагливою і простою у догляді.

Кому підходить міді-боб

Яка стрижка наймодніша цієї весни / Фото: Freepik

Стрижка стане ідеальною для тих пані, які хочуть не лише оновити образ, а й зробити його довершеним. Зачіска також підходить тим, хто відрощує волосся, але хоче зберегти стильний і доглянутий вигляд. Міді-боб має чудовий вигляд на прямому, злегка хвилястому і навіть кучерявому волоссі, тому стрижка вважається універсальною.

Як доглядати за стрижкою міді-боб

Яка стрижка наймодніша цієї весни / Фото: Фото з відкритих джерел

Таку стрижку можна не укладати взагалі, але якщо хочеться мати сформовану досконалу зачіску, стилісти дають кілька порад.

Природний вигляд. Нанесіть на вологе волосся спрей для захисту від пошкоджень і надання блиску. Потім трохи підсушіть волосся феном і дайте йому повністю висохнути природним шляхом.

Нанесіть на вологе волосся спрей для захисту від пошкоджень і надання блиску. Потім трохи підсушіть волосся феном і дайте йому повністю висохнути природним шляхом. Об'ємне укладання. Використовуйте мус або пінку для створення об'єму, наносячи засіб на корені волосся. Висушіть локони феном, піднімаючи пасма біля коренів круглою щіткою.

Використовуйте мус або пінку для створення об'єму, наносячи засіб на корені волосся. Висушіть локони феном, піднімаючи пасма біля коренів круглою щіткою. Локони або хвилі. За допомогою плойки або вирівнювача створіть м'які недбалі хвилі для романтичного і жіночного образу. Зафіксуйте укладання легким лаком або спреєм.

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