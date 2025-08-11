Названо найнепотрібніший режим: він застарів, зовсім неефективний і не покращує якість прання

Який режим прання вже застарів і не ефективний / © www.freepik.com/free-photo

Фахівці з побутової техніки переконують, що прання за температури 40 °C — це один з найнеефективніших режимів. Ця програма більше витрачає електроенергії, ніж реально покращує якість прання. За словами експертів з догляду за тканинами, цей популярний температурний режим вже давно застарів і в більшості випадків не дає помітних переваг. Адже сучасні засоби для прання мають високу активність вже за температури 20–30 °C. А режим за 40 °C витрачає на нагрівання води приблизно на 30% більше енергії, але речі не стають чистішими.

Чому режим прання за температури 30 °C значно кращий за 40 °C

Сучасні порошки та гелі містять ферменти, які ефективно видаляють повсякденні забруднення навіть у прохолодній воді. Для легких плям на футболках, сорочках і дитячому одязі прання за температури 30 °C не лише економить електроенергію, а й подовжує термін служби тканини, знижуючи знос волокон.

А за температури 40 °C застарілі або складні плями не зникають повністю. Причина проста: для їх видалення потрібна чи температура вища 60 °C, чи спеціальні засоби для виведення плям.

Як прати правильно, щоб заощадити світло і домогтися чистоти речей

Експерти рекомендують вибирати температуру залежно від ступеню забруднення і типу тканини. Для повсякденного одягу і легких плям достатньо 30 °C. Якщо йдеться про постільну білизну та рушники, краще виставляти температуру 60 °C і використовувати дезінфікуючі засоби.

Таким чином, 40-градусний режим сьогодні можна вважати таким, що вже втратив свою актуальність. Він споживає більше енергії, ніж прохолодне прання, але не дає відчутного ефекту, а значить, в більшості випадків — це марна витрата ресурсів.