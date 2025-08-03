Названо найсмачнішу частину свинини: ви здивуєтесь, але це не ошийок і навіть не ребра

Яка частина свинини найсмачніша / © Credits

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Йдеться про свинячі щоки — це делікатес, який вважається справжньою перлиною серед м’ясних гурманів. На прилавках українських магазинів щоки традиційно продаються в копченому вигляді.

Що таке свинячі щоки

Свинячі щоки — це м’ясо з лицьової частини голови свині. Вони невеликого розміру, але мають унікальну текстуру: м’ясо тут щільне, з незначною кількістю жиру, дуже соковите й ароматне, якщо його правильно приготувати. У процесі тушкування чи запікання щоки стають надзвичайно ніжними й буквально тануть у роті.

Чому саме свинячі щоки смачніші за інші частини

Неповторна текстура — щоки поєднують м’якість і пружність, завдяки чому виходять дуже соковитими навіть після тривалого приготування. Глибокий м’ясний смак. Тут є багато сполучної тканини, яка під час тушкування розпадається й надає м’ясу насиченого та більш глибокого смаку. Ідеальні для запікання та тушкування. Свинячі щоки підходять для рагу, тушкування у вині, запікання у фользі та навіть приготування на грилі.

Як можна приготувати свинячі щоки: найпростіший рецепт

Замаринуйте щоки в спеціях на кілька годин. Для маринаду можна брати сіль, перець, часник, розмарин.

Обсмажте на сковороді до золотистої скоринки.

Тушкуйте в бульйоні з овочами чи червоним вином до 2 годин.

Подавайте з картопляним пюре та овочами на пару.