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Названо найсмачнішу частину свинини: ви здивуєтесь, але це не ошийок і навіть не ребра
Ми звикли готувати зі свинини такі популярні частини, як ошийок, лопатка чи ребра. Та виявляється, що існує значно смачніше м’ясо.
Йдеться про свинячі щоки — це делікатес, який вважається справжньою перлиною серед м’ясних гурманів. На прилавках українських магазинів щоки традиційно продаються в копченому вигляді.
Що таке свинячі щоки
Свинячі щоки — це м’ясо з лицьової частини голови свині. Вони невеликого розміру, але мають унікальну текстуру: м’ясо тут щільне, з незначною кількістю жиру, дуже соковите й ароматне, якщо його правильно приготувати. У процесі тушкування чи запікання щоки стають надзвичайно ніжними й буквально тануть у роті.
Чому саме свинячі щоки смачніші за інші частини
Неповторна текстура — щоки поєднують м’якість і пружність, завдяки чому виходять дуже соковитими навіть після тривалого приготування.
Глибокий м’ясний смак. Тут є багато сполучної тканини, яка під час тушкування розпадається й надає м’ясу насиченого та більш глибокого смаку.
Ідеальні для запікання та тушкування. Свинячі щоки підходять для рагу, тушкування у вині, запікання у фользі та навіть приготування на грилі.
Як можна приготувати свинячі щоки: найпростіший рецепт
Замаринуйте щоки в спеціях на кілька годин. Для маринаду можна брати сіль, перець, часник, розмарин.
Обсмажте на сковороді до золотистої скоринки.
Тушкуйте в бульйоні з овочами чи червоним вином до 2 годин.
Подавайте з картопляним пюре та овочами на пару.