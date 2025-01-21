Названо неочікуваний овоч, який "забирає" молодість: про це майже ніхто не знає

Одним із таких овочів виявилася картопля. Вчені називають її досить підступною, навіть попри те, що картоплю люблять абсолютно всі. Однак регулярне вживання цього овоча може вкрай негативно позначитися на здоров’ї, і ось чому.

Картопля має високий глікемічний індекс, який може призвести до стрімкого підвищення рівня цукру в крові. Це, у свою чергу, провокує запальні процеси в організмі. А запалення призводять до руйнування колагену – надважливого компонента шкіри, який відповідає за її пружність, еластичність, сяяння та свіжість.

Тож учені рекомендують обмежити споживання картоплі й замінити її овочами з низьким глікемічним індексом. До таких належить броколі, шпинат і солодкий перець. Ці продукти мають потужну частку антиоксидантних сполук, які уповільнюють процеси старіння, чим допомагають зберегти молодість шкіри надовго. До того ж, антиоксиданти здатні оновлювати весь організм на клітинному рівні.

Також важливо враховувати те, що харчування має бути збалансованим, щоб їжа приносила не лише задоволення, а й користь для здоров’я організму.

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