Названо неочікуваний продукт, який прибере запах у холодильнику: дешево і просто

Запах у холодильнику.

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Іноді навіть після ретельного прибирання у холодильнику може залишатися стійкий затхлий запах. Зазвичай його намагаються прибрати оцтом чи спеціальними засобами, які часто не дешеві.

Втім, експерти з прибирання кажуть, що є набагато простіша та дешевшу альтернатива, повідомляє видання Еxpress.

Спеціалістка з прибирання Найджела Бірмана каже, що звичайні сухі вівсяні пластівці надзвичайно ефективно поглинають запахи холодильника та зайву вологу.

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“Вони діють як натуральна губка, вбираючи запахи та запобігаючи утворенню цвілі в холодильнику. Це спосіб зберегти свіжість без хімікатів”, — наголошує експертка. .

Що цікаво - цей метод напрочуд простий. Невелику жменю звичайних сухих вівсяних пластівців слід помістити у відкриту ємність та поставити ​​на полицю холодильника. Цей лайфгак непомітно працюватиме протягом тижня або двох. Адже вівсянка поступово поглинатиме вологу та нейтралізуватиме сильні харчові запахи.

Тим, хто хоче отримати приємний аромат, Бірман пропонує додати до вівсянки кілька крапель ефірних олій - таких як лимон або лаванда.

Окрім холодильника, такий трюк можна використовувати в шафах, під раковинами або в шухлядах для взуття, щоб боротися з запахами.

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“Вівсянка недооцінений натуральний засіб для чищення. Він ніжний, абсорбуючий і повністю безпечний для використання поруч із їжею. Це робить крупу ідеальною для холодильника, де потрібно уникнути агресивних хімікатів”, - радить Найджела Бірмана.

Нагадаємо, фахівці назвали причину неприємного запаху із холодильника тоді, коли він чистий.