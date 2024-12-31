Названо незвичайну користь жувальної гумки: ви будете здивовані

Мало хто знає, що жуйка може приносити набагато більше користі, ніж просто освіжати дихання.
Розповідаємо про дивовижну користь звичайної жувальної гумки для здоров’я.
- Поліпшення пам'яті та концентрації. Жування жуйки стимулює мозкову активність, покращуючи пам'ять і концентрацію. Це відбувається через інтенсивність кровообігу в мозку, що допомагає активувати нейрони, які відповідають за пам’ять та увагу. Вчені довели, що люди, які жують жуйку, можуть краще запам'ятовувати інформацію і швидше впоратися зі складними завданнями.
- Зниження стресу і тривожності. Жувальна гумка також допомагає впоратися з нервозністю і стресом. Опинившись у стресовій ситуації, можна почати жувати гумку – так ви знизите рівень кортизолу, гормону стресу, і зможете розслабитися. Тому жуйка може стати маленьким інструментом для боротьби з тривожністю.
- Профілактика зубного нальоту й карієсу. Багато хто знає, що жувальна гумка без цукру допомагає позбутися неприємного запаху з рота. Та мало хто здогадується, що вона також сприяє профілактиці карієсу. Спеціальні компоненти, що містяться в жувальній гумці, сприяють нейтралізації кислот і зміцненню емалі.
- Прискорення обміну речовин. Так, це може здатися неочікуваним, однак жування жуйки може прискорити обмін речовин. Це явище зумовлене підвищенням слиновиділення, що допомагає покращувати травлення і прискорює метаболізм.
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