Нова стрижка, яка пасує всім жінкам: зачіска набирає шаленої популярності у світі

Така стрижка вирішує одразу кілька завдань: омолоджує, робить волосся об’ємним, гарно відростає і довго тримає форму.
У світі краси постійно відбуваються оновлення, з’являються нові модні тенденції. Це стосується зачісок, які набувають нових форм і кардинальних перетворень. Саме до таких стрижок належить нова градуйована багатошарова зачіска у стилі каре. Вона поєднала в собі класику та сучасні тенденції, але одне залишається незмінним – зачіска пасує абсолютно всім жінкам. До того ж вона підходить для волосся будь-якої структури, надаючи йому об’єму й візуальної густоти. Розповідаємо, які характеристики нової стрижки, як її укладати, щоб образ був по-справжньому довершеним.
Багатошарове градуйоване каре
Стрижка характеризується багаторівневими зрізами локонів, які створюють візуальний об’єм і лягають у правильну структуру. Верхні пасма коротші, а нижні – довші, завдяки чому створюється ефект плавного переходу між шарами. За рахунок градуювання локони набувають легкого об’єму, підкреслюючи красу обличчя, роблять його витонченішим і виразнішим. Стрижка омолоджує загальний образ, робить жінку ефектною і водночас елегантною.
Як укладати багатошарове градуйоване каре
- Після миття голови варто нанести на локони засіб для укладання за типом вашого волосся. Це може бути крем, мус чи піна для об’єму.
- Потім трохи підсушіть волосся феном, направляючи потік повітря вниз. Таким чином біля коренів створюватиметься об’єм, а кінці локонів не плутатимуться.
- Коли волосся висохне на 70-80%, візьміть гребінець і сушіть локони, направляючи повітря вниз, так ви зможете створити форму й додатковий об’єм.
- Після завершення можна нанести на волосся лак, щоб зафіксувати свою ідеальну зачіску.
- Для повсякденного образу достатньо буде висушити волосся і збити легенько руками – локони самі триматимуть ідеальну форму.
Читайте також:
Що треба носити жінкам за 50, щоб мати ефектний і розкішний вигляд: поради стилістів
Стильні стрижки на середнє волосся: "боб", "лоб" і "моб"
Топ-5 коротких стрижок з косим чубчиком: еталонні зачіски, які кардинально змінюють образ