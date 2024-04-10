Нова стрижка, яка пасує всім жінкам: зачіска набирає шаленої популярності у світі

Така стрижка вирішує одразу кілька завдань: омолоджує, робить волосся об’ємним, гарно відростає і довго тримає форму.

У світі краси постійно відбуваються оновлення, з’являються нові модні тенденції. Це стосується зачісок, які набувають нових форм і кардинальних перетворень. Саме до таких стрижок належить нова градуйована багатошарова зачіска у стилі каре. Вона поєднала в собі класику та сучасні тенденції, але одне залишається незмінним – зачіска пасує абсолютно всім жінкам. До того ж вона підходить для волосся будь-якої структури, надаючи йому об’єму й візуальної густоти. Розповідаємо, які характеристики нової стрижки, як її укладати, щоб образ був по-справжньому довершеним.

Багатошарове градуйоване каре

Яка стрижка пасує всім жінкам без винятку / Фото: pixabay.com

Стрижка характеризується багаторівневими зрізами локонів, які створюють візуальний об’єм і лягають у правильну структуру. Верхні пасма коротші, а нижні – довші, завдяки чому створюється ефект плавного переходу між шарами. За рахунок градуювання локони набувають легкого об’єму, підкреслюючи красу обличчя, роблять його витонченішим і виразнішим. Стрижка омолоджує загальний образ, робить жінку ефектною і водночас елегантною.

Як укладати багатошарове градуйоване каре

Яка стрижка пасує всім жінкам без винятку / Фото: pixabay.com

Після миття голови варто нанести на локони засіб для укладання за типом вашого волосся. Це може бути крем, мус чи піна для об’єму.

Потім трохи підсушіть волосся феном, направляючи потік повітря вниз. Таким чином біля коренів створюватиметься об’єм, а кінці локонів не плутатимуться.

Коли волосся висохне на 70-80%, візьміть гребінець і сушіть локони, направляючи повітря вниз, так ви зможете створити форму й додатковий об’єм.

Після завершення можна нанести на волосся лак, щоб зафіксувати свою ідеальну зачіску.

Для повсякденного образу достатньо буде висушити волосся і збити легенько руками – локони самі триматимуть ідеальну форму.

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