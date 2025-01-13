Названо одну з найпопулярніших страв, яку категорично не можна розігрівати двічі

Сучасний ритм життя змушує нас економити час, тому багатьом зручніше готувати їжу на кілька днів, а потім розігрівати її за потреби.

Однак далеко не всі страви безпечно піддавати повторній тепловій обробці, однією з таких є рис. Розповідаємо, чому експерти з безпеки харчування категорично забороняють розігрівати страви, у яких є рис.

Чому не можна двічі розігрівати рис: поради експертів

Якщо повторно розігрівати страви, у яких міститься рис, можна легко отруїтися. До того ж, варений рис потребує правильного зберігання і ось чому. Річ у тім, що сирі рисові зерна можуть містити бактерію Bacillus cereus, яка здатна виділяти токсичні речовини. Навіть під час приготування за високих температур спори цієї бактерії можуть вижити. Якщо зварений рис залишити за кімнатної температури на тривалий час, бактерії починають активно розмножуватися, а їхні токсини можуть спричинити харчове отруєння.

Які можуть бути симптоми отруєння, спричинені бактерією Bacillus cereus? Це нудота, блювота, діарея та запаморочення, ознаки можуть проявитися вже за кілька годин після вживання зіпсованого продукту.

Щоб уникнути подібних ризиків, рекомендовано дотримуватися кількох правил.

Зберігайте готовий рис чи страви з рисом у холодильнику за температури +5°C.

Охолоджуйте рис якомога швидше після приготування.

Розігрівайте лише один раз.

Якщо ви не впевнені у свіжості страви з рису, краще її взагалі не їсти, щоб потім не було проблем.

Читайте також:

Як приготувати гречку без каструлі та плити: виходить дуже смачна й ароматна каша

Як почистити варену картоплю для салату за 30 секунд без ножа та надмірних зусиль