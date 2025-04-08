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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
487
Час на прочитання
2 хв

Названо омолоджувальну стрижку для жінок за 50, яка кардинально змінює зовнішність і стиль

Якщо ви хочете омолодитися і не боїтеся експериментувати з довжиною свого волосся, тоді вам необхідно вибрати один з варіантів цієї стрижки.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яка омолоджувальна стрижка для жінок за 50

Яка омолоджувальна стрижка для жінок за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Піксі-боб — не просто стрижка, а справжній інструмент для омолодження, який здатен стерти декілька років і подарувати абсолютно новий образ. У зрілому віці кожна жінка хоче мати стильний довершений вигляд, але не кожна зачіска може впоратися з цим завданням. Тому стилісти підібрали різновиди піксі-боба, які зроблять жінку молодшою, а її стиль — яскравішим і привабливішим. А все завдяки грамотно підібраним формам, довжині та текстурі локонів. Кожна пані зможе вибрати для себе ідеальний варіант для омолодження.

Піксі-боб з розрізненими шарами

Яка омолоджувальна стрижка для жінок за 50 / © Mixnews

Яка омолоджувальна стрижка для жінок за 50 / © Mixnews

Роз’єднані шари ідеально підходять для густого волосся, бо вони його полегшують і додають грайливості загальному образу. Завдяки техніці текстурування пасма лягають у правильну форму, тому ця стрижка не потребує укладання. Такий піксі-боб не підходить для тонкого волосся, бо воно матиме ще тонший вигляд.

М’який багатошаровий піксі-боб

Яка омолоджувальна стрижка для жінок за 50 / © Mixnews

Яка омолоджувальна стрижка для жінок за 50 / © Mixnews

У такій зачісці локони матимуть ніжний і повітряний вигляд, вигідно обрамляючи лице, що створюватиме ефект омолодження. Така стрижка підходить для тонкого неслухняного волосся, вона триматиме його в текстурованій формі.

Піксі-боб із проділом набік

Яка омолоджувальна стрижка для жінок за 50 / © Mixnews

Яка омолоджувальна стрижка для жінок за 50 / © Mixnews

Така стрижка пасуватиме власницям будь-якого типу обличчя і структури волосся. Бічний проділ видовжуватиме кругле обличчя, пом’якшуватиме риси квадратного і розбиватиме довжину овального лиця.

Піксі-боб з об’ємним пір’ям

Яка омолоджувальна стрижка для жінок за 50 / © Mixnews

Яка омолоджувальна стрижка для жінок за 50 / © Mixnews

Цей варіант стрижки має злегка подовжену задню частину, яка природно доповнює верхні шари волосся. Зачіска додає локонам екстраординарного об’єму, тому підходитиме для власниць тонкого пошкодженого волосся.

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