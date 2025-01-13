Названо основні причини, чому кури не несуть яйця в гнізді: як виправити цю проблему

Існує кілька причин, чому кури несуть яйця поза гніздом, і одна з них — наявність паразитів у гнізді. Блохи, кліщі або інші шкідники можуть викликати дискомфорт у птахів, через що вони змушені шукати інше місце для відкладання яєць. Щоб вирішити цю проблему, необхідно почистити гніздо, продезінфікувати його від паразитів і покласти нову підстилку.

Іншою причиною того, чому кури не несуться в гнізді, є занадто молодий вік птиці. Молоді кури можуть ще не знати, що яйця треба відкладати саме в гнізді. Тому важливо облаштувати гніздо до того, як курка почне нести яйця. Це дасть їй час звикнути до нового місця і спостерігати за іншими курками, які вже несуться в гніздах.

Ще однією причиною проблем з гніздом курей є його неправильне розташування. Якщо в гнізді мало місця або воно розташоване в незручному місці, кури можуть відкладати яйця поза гніздом. Потрібно переконатися, що гніздо розташоване в затишному, темному місці, де кури почуватимуться комфортно.

Крім того, якщо в гнізді немає підкладки, курка може не відкладати яйця туди. Щоб виправити цю проблему, покладіть в гніздо предмет, який буде нагадувати яйце — дерев'яне яйце, тенісну кульку чи навіть звичайне яйце. Це допоможе створити правильну атмосферу для відкладання яєць.

Знання причин, чому кури не несуться в гнізді, і як виправити проблему з відкладанням яєць може значно полегшити догляд за птахами та забезпечити комфортні умови для їхнього розмноження.