Названо п’ять хобі для людей зрілого віку, які подовжують життя: поради експертів

Чим займатися у зрілому віці: поради для довголіття / © www.freepik.com/free-photo

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Після виходу на пенсію або зміни звичного ритму життя у людини часто з’являється більше вільного часу. Важливо не витрачати його лише на пасивний відпочинок, адже регулярне захоплення якоюсь справою може підтримувати фізичну активність, стимулювати мозок і допомагати зберігати соціальні контакти. Дослідження за участю людей старшого віку показують, що наявність хобі пов’язана з кращим психологічним самопочуттям, більшою задоволеністю життям і нижчим рівнем депресивних симптомів.

Садівництво

Догляд за квітами, городом або кімнатними рослинами поєднує приємне заняття з помірною фізичною активністю. Людина рухається, працює руками, проводить час на свіжому повітрі, а сам процес догляду за рослинами створює відчуття зайнятості та результату.

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Навіть невеликий балкон із вазонами може стати місцем для такого хобі. Необов’язково мати власний сад — достатньо кількох рослин, за якими потрібно регулярно доглядати.

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Ходьба та піші прогулянки

Прогулянки можна перетворити на повноцінне захоплення: досліджувати нові маршрути, гуляти парками, фотографувати цікаві місця або домовлятися про спільні прогулянки з друзями.

Фізична активність особливо важлива у зрілому віці. Дослідження літніх людей показують, що регулярна рухова активність пов’язана з кращими показниками виживання.

Танці

Танці дають одразу кілька переваг: рух, тренування координації, музику та спілкування. Для зрілих людей це може бути не лише фізичною активністю, а й способом регулярно виходити з дому та знайомитися з новими людьми.

Не обов’язково обирати інтенсивні заняття. Темп і навантаження варто підбирати відповідно до фізичної форми.

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Читання

Читання не потребує великих витрат і доступне практично в будь-якому віці. Книги допомагають підтримувати інтелектуальну активність, дають нові теми для роздумів і можуть стати основою для спілкування — наприклад, у книжковому клубі.

Особливо корисним може бути поєднання читання із соціальною активністю: обговорення книг із друзями або участь у читацькій групі.

Творчість

Малювання, вишивання, кераміка, фотографія, музика чи рукоділля допомагають зберігати інтерес до нового та дають можливість створювати щось власноруч.

Такі заняття також можуть стати способом спілкування, якщо відвідувати творчі гуртки або майстер-класи. Дослідження показують, що саме поєднання активності та соціальної взаємодії може бути особливо сприятливим для здорового старіння.

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