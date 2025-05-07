Названо п’ять місць, де кріп ніколи не зійде: про це неодмінно треба знати усім городникам

Де не можна сіяти кріп, бо не зійде / © Unsplash

Кріп — досить невибаглива культура, проте варто враховувати деякі важливі нюанси під час його висівання. Бо замість запашної соковитої зелені можна взагалі нічого не отримати, культура просто не зійде. Розповідаємо, посилаючись на ресурс zaxid.net, як правильно вибрати місце для кропу, щоб отримати великий урожай соковитої запашної зелені.

Поряд із морквою, петрушкою та селерою. Ці культури, як і кріп, належать до однієї родини. Вони мають однакові захворювання та приваблюють тих самих шкідників. Також ці рослини конкуруватимуть за поживні речовини з ґрунту та пригнічуватимуть одна одну. Щоб зелень кропу рясно зійшла, її треба сіяти біля капусти, цибулі чи картоплі.

Мало світла. Кріп дуже любить сонце, тоді він росте зеленим, запашним і соковитим. У тіні та напівтіні зелень буде кволою, жовтою та не матиме насиченого пряного смаку й аромату.

Легкий піщаний ґрунт. Така земля не може втримувати достатню кількість вологи, тому кріп буде рости слабким і без характерного запаху. Зелень любить пухку землю, яка пропускає та утримує вологу й повітря.

Кисле середовище. Кріп погано росте на кислому ґрунті, тому треба завчасно розкислити землю вапном, але не перед самими висіванням зелені. Інакше культура ростиме кволою, блідою й не матиме запашного аромату.