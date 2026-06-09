Названо п’ять найкорисніших консервів для серця та кишківника: їх треба їсти якомога частіше

Які консерви корисні для серця та кишківника / © www.freepik.com/free-photo

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Багато людей помилково вважають консервовані продукти менш корисними, ніж свіжі. Насправді деякі консерви можуть стати чудовим доповненням до здорового раціону. Лікарі та дієтологи зазначають, що окремі види консервованих продуктів зберігають більшість поживних речовин, а іноді навіть перевершують свіжі аналоги за вмістом окремих корисних компонентів. Особливо цінними для серцево-судинної системи та травлення вважаються консерви з риби, бобових та овочів.

Сардини — справжній суперфуд для серця

Дієтологи часто називають консервовані сардини одним із найкорисніших продуктів на полиці магазину. Вони містять велику кількість омега-3 жирних кислот, які сприяють зниженню рівня запалення в організмі та підтримують здоров’я судин.

Крім того, сардини багаті на кальцій, вітамін D і високоякісний білок. Регулярне вживання цієї риби може позитивно впливати на роботу серця та допомагати підтримувати нормальний рівень холестерину.

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Квасоля забезпечує організм клітковиною

Консервована квасоля є чудовим джерелом рослинного білка та харчових волокон. Саме клітковина відіграє важливу роль у підтримці здорової мікрофлори кишківника та сприяє нормальному травленню.

Також бобові допомагають довше зберігати відчуття ситості, стабілізують рівень цукру в крові та можуть сприяти зниженню ризику серцево-судинних захворювань.

Лосось підтримує судини та мозок

Консервований лосось містить значну кількість омега-3 жирних кислот, які позитивно впливають не лише на серце, а й на роботу мозку. Він також є джерелом білка, селену та вітамінів групи В.

Експерти зазначають, що якісний консервований лосось може стати хорошою альтернативою свіжій рибі, особливо якщо немає можливості регулярно купувати охолоджені морепродукти.

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Консервований нут корисний для травлення

Нут вважається одним із найкращих продуктів для підтримки здоров’я кишківника. Він містить розчинну та нерозчинну клітковину, яка сприяє росту корисних бактерій і покращує роботу травної системи.

Крім того, нут багатий на магній, калій та рослинний білок, що робить його корисним не лише для кишківника, а й для серцево-судинної системи.

Томати у власному соку захищають судини

Консервовані томати є одним із найкращих джерел лікопіну — потужного антиоксиданту, який пов’язують із підтримкою здоров’я серця та судин. Цікаво, що після термічної обробки лікопін засвоюється навіть краще, ніж зі свіжих помідорів.

Такі томати також містять вітамін С, калій та інші корисні речовини, які допомагають підтримувати нормальний артеріальний тиск і загальний стан організму.

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