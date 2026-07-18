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Названо п’ять наймодніших кольорів волосся літа 2026 року: саме їх обирають найстильніші жінки
Літо — найкращий час для змін, і новий колір волосся здатен повністю оновити образ без кардинальної зміни зачіски. 2026 року стилісти роблять ставку на природність, багатовимірність кольору та здоровий блиск волосся.
У тренді відтінки, які мають дорогий вигляд, освіжають зовнішність і не потребують надто частого оновлення.
В Refinery29 зібрали наймодніші кольори волосся, які вже стали фаворитами провідних колористів і обіцяють залишатися актуальними протягом усього літа.
Mocha Bronde — розкішне поєднання блонду та брюнету
Mocha Bronde — один із головних трендів сезону. Це гармонійне поєднання світлих і темних тонів із м’якими кавовими та шоколадними переливами. Такий колір створює ефект густого, блискучого волосся і виглядає максимально природно.
Перевага цього фарбування полягає в тому, що відросле коріння майже непомітне, тому підтримувати колір значно простіше, ніж класичний блонд.
Golden Hour Blonde — теплий блонд із сонячним сяйвом
Якщо хочеться освіжити образ без різких змін, варто звернути увагу на Golden Hour Blonde. Відтінок нагадує м’яке вечірнє сонячне світло — теплий, золотистий, з легкими медовими переливами.
Волосся виглядає так, ніби природно вигоріло під літнім сонцем, а обличчя стає більш свіжим і сяючим. Саме цей ефект робить відтінок універсальним для більшості типів зовнішності.
Cherry Red — насичений вишневий, який неможливо не помітити
Для тих, хто любить сміливі експерименти, цього літа актуальним стане Cherry Red. Це соковитий червоний колір із холодним ягідним підтоном, який виглядає яскраво, але водночас благородно.
На сонці цей відтінок набуває ще більшої глибини та блиску, тому особливо ефектно виглядає саме влітку. Він стане чудовим вибором для тих, хто хоче кардинально оновити свій стиль.
Lemon Platinum — найсвіжіший блонд сезону
Платиновий блонд отримав нове прочитання. Lemon Platinum — це дуже світлий кремово-лимонний відтінок без надмірної жовтизни чи холодної сивини.
Колір виглядає дорого, додає волоссю сяйва та чудово поєднується як із короткими стрижками, так і з довгими локонами. Проте варто пам’ятати, що цей відтінок потребує регулярного тонування та якісного домашнього догляду.
Salted Maple Brown — теплий каштан із природними відблисками
Ще один фаворит літа — Salted Maple Brown. Це насичений коричневий колір із теплими золотистими пасмами, які створюють ефект природного вигоряння на сонці.
Такий варіант чудово підійде брюнеткам, які хочуть освіжити образ без повного освітлення волосся. Крім того, цей відтінок вважається одним із найменш вибагливих у догляді.
Який колір волосся обрати цього літа
Головний тренд 2026 року — не екстремальні зміни, а максимально природний результат. Стилісти рекомендують підбирати відтінок відповідно до кольору шкіри, очей і натуральної бази волосся. Саме індивідуальний підхід сьогодні вважається основною тенденцією у світі фарбування.
FAQ
Який колір волосся зараз у моді?
Серед найпопулярніших кольорів волосся 2026 року — Mocha Bronde, Golden Hour Blonde, Lemon Platinum, Salted Maple Brown та Cherry Red. Вони виглядають природно, додають волоссю блиску та підходять більшості типів зовнішності.
Яке фарбування волосся найменше потребує догляду?
Найпростішими у догляді вважаються Mocha Bronde та Salted Maple Brown. Завдяки плавним переходам між відтінками відросле коріння майже непомітне, тому корекцію кольору можна робити значно рідше.