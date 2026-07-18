Названо п’ять наймодніших кольорів волосся літа 2026 року: саме їх обирають найстильніші жінки

Яке фарбування волосся зараз в моді / © pexels.com

Реклама

У тренді відтінки, які мають дорогий вигляд, освіжають зовнішність і не потребують надто частого оновлення.

В Refinery29 зібрали наймодніші кольори волосся, які вже стали фаворитами провідних колористів і обіцяють залишатися актуальними протягом усього літа.

Mocha Bronde — розкішне поєднання блонду та брюнету

Mocha Bronde / © Фото з відкритих джерел

Mocha Bronde — один із головних трендів сезону. Це гармонійне поєднання світлих і темних тонів із м’якими кавовими та шоколадними переливами. Такий колір створює ефект густого, блискучого волосся і виглядає максимально природно.

Реклама

Перевага цього фарбування полягає в тому, що відросле коріння майже непомітне, тому підтримувати колір значно простіше, ніж класичний блонд.

Golden Hour Blonde — теплий блонд із сонячним сяйвом

Golden Hour Blonde / © Фото з відкритих джерел

Якщо хочеться освіжити образ без різких змін, варто звернути увагу на Golden Hour Blonde. Відтінок нагадує м’яке вечірнє сонячне світло — теплий, золотистий, з легкими медовими переливами.

Волосся виглядає так, ніби природно вигоріло під літнім сонцем, а обличчя стає більш свіжим і сяючим. Саме цей ефект робить відтінок універсальним для більшості типів зовнішності.

Cherry Red — насичений вишневий, який неможливо не помітити

Cherry Red / © Фото з відкритих джерел

Для тих, хто любить сміливі експерименти, цього літа актуальним стане Cherry Red. Це соковитий червоний колір із холодним ягідним підтоном, який виглядає яскраво, але водночас благородно.

Реклама

На сонці цей відтінок набуває ще більшої глибини та блиску, тому особливо ефектно виглядає саме влітку. Він стане чудовим вибором для тих, хто хоче кардинально оновити свій стиль.

Lemon Platinum — найсвіжіший блонд сезону

Lemon Platinum / © Фото з відкритих джерел

Платиновий блонд отримав нове прочитання. Lemon Platinum — це дуже світлий кремово-лимонний відтінок без надмірної жовтизни чи холодної сивини.

Колір виглядає дорого, додає волоссю сяйва та чудово поєднується як із короткими стрижками, так і з довгими локонами. Проте варто пам’ятати, що цей відтінок потребує регулярного тонування та якісного домашнього догляду.

Salted Maple Brown — теплий каштан із природними відблисками

Salted Maple Brown / © Фото з відкритих джерел

Ще один фаворит літа — Salted Maple Brown. Це насичений коричневий колір із теплими золотистими пасмами, які створюють ефект природного вигоряння на сонці.

Реклама

Такий варіант чудово підійде брюнеткам, які хочуть освіжити образ без повного освітлення волосся. Крім того, цей відтінок вважається одним із найменш вибагливих у догляді.

Який колір волосся обрати цього літа

Головний тренд 2026 року — не екстремальні зміни, а максимально природний результат. Стилісти рекомендують підбирати відтінок відповідно до кольору шкіри, очей і натуральної бази волосся. Саме індивідуальний підхід сьогодні вважається основною тенденцією у світі фарбування.

FAQ

Який колір волосся зараз у моді?

Серед найпопулярніших кольорів волосся 2026 року — Mocha Bronde, Golden Hour Blonde, Lemon Platinum, Salted Maple Brown та Cherry Red. Вони виглядають природно, додають волоссю блиску та підходять більшості типів зовнішності.

Реклама

Яке фарбування волосся найменше потребує догляду?

Найпростішими у догляді вважаються Mocha Bronde та Salted Maple Brown. Завдяки плавним переходам між відтінками відросле коріння майже непомітне, тому корекцію кольору можна робити значно рідше.

Новини партнерів