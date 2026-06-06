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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
253
Час на прочитання
2 хв

Названо п’ять простих продуктів, які швидко збивають тиск: вони точно є на вашій кухні

Ця їжа може допомогти підтримувати артеріальний тиск у нормі і зміцнювати серцево-судинну систему. Водночас фахівці наголошують, що найкращий результат дає поєднання збалансованого харчування, фізичної активності, контролю ваги та дотримання рекомендацій лікаря.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Яка їжа найкраща для здоров'я серця

Яка їжа найкраща для здоров’я серця / © www.freepik.com/free-photo

Підвищений артеріальний тиск є однією з найпоширеніших проблем сучасності. На нього впливають стрес, малорухливий спосіб життя, надмірне споживання солі та неправильне харчування. Хоча продукти не можуть замінити лікування, призначене лікарем, деякі з них здатні допомогти підтримувати здоров’я серцево-судинної системи. Найприємніше те, що більшість таких продуктів уже є майже на кожній кухні.

Банани — природне джерело калію

Банани вважаються одним із найкращих продуктів для людей, які стежать за артеріальним тиском. Вони багаті на калій — мінерал, який допомагає організму виводити надлишок натрію та підтримувати нормальну роботу серцево-судинної системи.

Регулярне вживання бананів може сприяти кращому балансу електролітів і позитивно впливати на стан судин.

Часник підтримує здоров’я судин

Часник здавна використовують не лише як ароматну приправу, а й як природний помічник для серця. Він містить біологічно активні сполуки, які можуть сприяти розширенню судин і покращенню кровообігу.

Саме тому часник часто входить до рекомендацій щодо харчування людей із підвищеним артеріальним тиском.

Червоний буряк допомагає покращити кровообіг

Буряк містить природні нітрати, які в організмі перетворюються на оксид азоту. Ця речовина сприяє розслабленню судин і покращує кровотік.

Дослідження показують, що регулярне вживання буряка або бурякового соку може позитивно впливати на показники артеріального тиску та роботу серця.

Вівсянка корисна для серця та судин

Звичайна вівсяна каша є джерелом клітковини та бета-глюканів, які допомагають підтримувати нормальний рівень холестерину в крові. Це сприяє кращому стану судин і знижує навантаження на серцево-судинну систему.

Крім того, вівсянка добре насичує та допомагає контролювати вагу, що також важливо для людей із гіпертонією.

Натуральний йогурт забезпечує організм кальцієм

Кальцій відіграє важливу роль у підтриманні нормального артеріального тиску. Саме тому натуральний йогурт без великої кількості цукру вважається корисним продуктом для щоденного раціону.

Він також містить білок і корисні бактерії, які позитивно впливають на травлення та загальне самопочуття.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
253
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