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Названо п’ять простих продуктів, які швидко збивають тиск: вони точно є на вашій кухні
Ця їжа може допомогти підтримувати артеріальний тиск у нормі і зміцнювати серцево-судинну систему. Водночас фахівці наголошують, що найкращий результат дає поєднання збалансованого харчування, фізичної активності, контролю ваги та дотримання рекомендацій лікаря.
Підвищений артеріальний тиск є однією з найпоширеніших проблем сучасності. На нього впливають стрес, малорухливий спосіб життя, надмірне споживання солі та неправильне харчування. Хоча продукти не можуть замінити лікування, призначене лікарем, деякі з них здатні допомогти підтримувати здоров’я серцево-судинної системи. Найприємніше те, що більшість таких продуктів уже є майже на кожній кухні.
Банани — природне джерело калію
Банани вважаються одним із найкращих продуктів для людей, які стежать за артеріальним тиском. Вони багаті на калій — мінерал, який допомагає організму виводити надлишок натрію та підтримувати нормальну роботу серцево-судинної системи.
Регулярне вживання бананів може сприяти кращому балансу електролітів і позитивно впливати на стан судин.
Часник підтримує здоров’я судин
Часник здавна використовують не лише як ароматну приправу, а й як природний помічник для серця. Він містить біологічно активні сполуки, які можуть сприяти розширенню судин і покращенню кровообігу.
Саме тому часник часто входить до рекомендацій щодо харчування людей із підвищеним артеріальним тиском.
Червоний буряк допомагає покращити кровообіг
Буряк містить природні нітрати, які в організмі перетворюються на оксид азоту. Ця речовина сприяє розслабленню судин і покращує кровотік.
Дослідження показують, що регулярне вживання буряка або бурякового соку може позитивно впливати на показники артеріального тиску та роботу серця.
Вівсянка корисна для серця та судин
Звичайна вівсяна каша є джерелом клітковини та бета-глюканів, які допомагають підтримувати нормальний рівень холестерину в крові. Це сприяє кращому стану судин і знижує навантаження на серцево-судинну систему.
Крім того, вівсянка добре насичує та допомагає контролювати вагу, що також важливо для людей із гіпертонією.
Натуральний йогурт забезпечує організм кальцієм
Кальцій відіграє важливу роль у підтриманні нормального артеріального тиску. Саме тому натуральний йогурт без великої кількості цукру вважається корисним продуктом для щоденного раціону.
Він також містить білок і корисні бактерії, які позитивно впливають на травлення та загальне самопочуття.