Названо п’ять стильних стрижок, які тримають форму й об’єм навіть під шапкою

Які стрижки не втрачають форму під шапкою / © Mixnews

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Взимку навіть ретельно вкладене волосся часто втрачає об’єм після кількох годин під шапкою. Особливо це помітно на тонких пасмах і зачісках, які потребують щоденного укладання. Однак правильно підібрана стрижка здатна значно полегшити догляд: вона зберігає форму, не потребує складного стайлінгу та швидко набуває охайного вигляду після зняття головного убору. Стилісти радять звернути увагу на п’ять варіантів, які особливо зручні для холодного сезону.

Класичний боб

Які стрижки не втрачають форму й об’єм / © фото з соцмереж

Стрижка боб залишається актуальною завдяки чіткій формі та універсальній довжині. Волосся зазвичай підстригають приблизно до лінії підборіддя або трохи нижче, створюючи акуратний силует. Така форма не потребує складного укладання, а після зняття шапки пасма достатньо розправити пальцями чи гребінцем. Особливо вдалим варіантом боб буде для тих, хто хоче візуально зробити волосся густішим.

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Подовжений боб — лоб

Які стрижки не втрачають форму й об’єм / © Фото з відкритих джерел

Якщо не хочеться надто коротко стригтися, варто придивитися до лоба. Його довжина зазвичай сягає плечей або ключиць. Завдяки цьому волосся можна зібрати в низький хвіст, а сама стрижка має охайний вигляд навіть без складного укладання. Легкі шари біля обличчя додають руху, а рівний або злегка текстурований зріз допомагає зберегти візуальну густоту кінчиків.

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Піксі з об’ємним верхом

Які стрижки не втрачають форму й об’єм / © Фото з відкритих джерел

Коротка стрижка піксі — практичний вибір для тих, хто не хоче витрачати багато часу на зачіску. Особливо цікаво виглядає варіант із коротшими скронями та потилицею і довшими пасмами зверху. Після шапки верх можна швидко підняти пальцями, повернувши зачісці текстуру. Така стрижка добре підходить тим, хто любить виразний силует і не боїться короткої довжини.

Біксі

Які стрижки не втрачають форму й об’єм / © Mixnews

Біксі поєднує легкість короткої стрижки з м’якістю подовженого боба. Волосся має багатошарову форму, завдяки якій зачіска має об’ємніший та рухливіший вигляд. Навіть якщо шапка трохи притисне пасма, текстуровані шари допоможуть швидко відновити форму. Це вдалий компроміс для тих, хто хоче змінити образ, але поки не готовий до дуже короткого волосся.

Багатошарова стрижка до плечей

Які стрижки не втрачають форму й об’єм / © Mixnews

Для власниць середньої довжини хорошим рішенням стане стрижка з м’якими шарами. Вона прибирає зайву важкість із густого волосся та додає руху тонким пасмам. Особливо ефектний вигляд мають легкі шари навколо обличчя й природна текстура без надмірного філірування. Після зняття шапки волосся достатньо злегка збити пальцями, щоб повернути зачісці невимушений вигляд.

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