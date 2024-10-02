Названо поширені помилки, через які ламається холодильник і псуються продукти: не робіть так

Перевірте себе, можливо ви ненавмисне скорочуєте термін придатності продуктів в холодильнику і додатково псуєте саму техніку.

Правильна організація холодильника

Насамперед, виберіть день, коли в холодильнику буде найменше продуктів, щоб провести генеральне його прибирання. Перевірте дати придатності всіх продуктів, відкрийте всі баночки і подивіться, чи немає часом цвілі.

Тепер прийшов час ретельно помити холодильник. До речі, фахівці радять робити це 2-4 рази на рік. Під час прибирання всі продукти поміщаються у холодні пакети.

Спочатку зніміть всі полиці і ящики, акуратно промийте їх гарячою водою і засобом для миття посуду вручну, ретельно просушіть і вставте на місце. Спеціальний засіб для чищення холодильника можете не купувати, тому що більшість виробників рекомендують використовувати саме теплу воду і мийний засіб для посуду. Слід уникати хімічних спреїв і рідин з різким запахом, тому що вони можуть переноситися на продукти. Щоб очистити стійкі забруднення, спробуйте додати до води ложку харчової соди і білий оцет.

Протирати краще від верху до низу, не забуваючи про лоток для конденсату і дренажну трубку. Вони розташовані позаду основи і є ключовим місцем, де завжди збираються крихти. Добре протріть верхню частину дверця, а також ущільнювачі, щоб переконатися, що там немає масних плям.

Ретельно просушіть всі вимиті поверхні паперовими рушниками.

Запахи під контролем

Сильні запахи можуть переходити з одних продуктів на інші. До того ж, вони можуть не лише впливати на смак страви, але й скорочувати термін її придатності. Наприклад, квашена капуста чи розрізана навпіл цибулина. Їх обов'язково потрібно зберігати подалі від молочних продуктів та яєць, які вбирають запахи надзвичайно швидко. Перевіряйте, щоб вони були щільно закритими.

Свіжий запах в холодильнику можна зберегти, не витрачаючи для цього гроші. Можна поставити на полиці тарілочку з кількома столовими ложками харчової соди, яка вбиратиме аромати. Те саме зробить і 1 ст. ложка вівсяної каші. А щоб додатково створити приємний запах, додайте ванільний чи лимонний екстракт.

Як правильно зберігати продукти в холодильнику

Чому їжа псується в холодильнику: її потрібно правильно зберігати / Фото: Фото з відкритих джерел

Салат

Щоб в упаковці з салатом не утворювалася зайва волога, покладіть всередину аркуш кухонного паперу. Взагалі фахівці рекомендують поміщати листя і зелень до вентильованого контейнера для зберігання.

Хліб

Насамперед, потрібно зрозуміти, що хліб у холодильнику буде швидше черствіти. Тому його краще зберігати в спеціальному кошику для хліба чи шафі. Щоразу буханець слід накривати обгорткою. Також ви можете нарізати хліб на шматочки і покласти до морозильної камери.

Фрукти

Перед тим, як класти фрукти до холодильника, їх не слід мити. Особливо, якщо це м'які фрукти. Справа в тому, що через вологу пришвидшиться процес розкладання і вони перетворяться на кашу. Фрукти краще мити безпосередньо перед прийманням в їжу.

Продукти в упаковці

Виробники виготовляють упаковку для продуктів з урахуванням збереження (термін придатності завжди можна побачити зверху). Тому краще не перекладати їжу в інші контейнери. Особливо не можна зачіпати рибу і м'ясо в вакуумному пакуванні. Його можна відкрити тільки тоді, коли ви будете готові до приготування страви.

Гриби

В ідеалі потрібно купувати розсипчасті гриби і зберігати їх в паперових пакетах. Якщо ви купили такі, що вже були розміщені в пластикових контейнерах, перевірте, чи є вентиляційні отвори.

Лимон

Лимони рекомендовано зберігати у баночці з водою. Тоді вони залишатимуться соковитими і свіжими протягом всього місяця. Однак, не забувайте змінювати воду раз на кілька днів. Те саме робіть і з лаймами.

Овочі

Фрукти і овочі не можна зберігати в одному ящику. Багато фруктів виробляють природний газ (етилен), який здатний пришвидшити дозрівання овочів у замкненому просторі холодильника.

Сир

Найкращим місцем для зберігання сирів є шухляда для салату. Тоді вони не будуть висихати і залишатимуться свіжими надовго.

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