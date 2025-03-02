Названо рибу, яку категорично не можна їсти, хоча її продають в усіх супермаркетах

Риба – це один із найпопулярніших і найкорисніших продуктів, вона особливо цінується за вміст поліненасичених жирних кислот омега-3.

Мало хто знає, однак не вся риба корисна для здоров’я, деякі види можуть бути непридатними для вживання через уміст шкідливих речовин.

Яку рибу в жодному разі не можна їсти: пояснення експертів з безпеки харчування

Це пангасіус – прісноводна риба, яка розводиться в річці Меконг у В'єтнамі. Цю річку вважають найзабрудненішою на планеті. У водойму скидають промислові води хімічних і шкіряних заводів, сюди ж сходять каналізаційні стоки, а також потрапляють залишки хімічних добрив із полів.

До того ж, коли заморожують пангасіус, то використовують воду з тієї самої брудної річки. А щоб пришвидшити зростання риби втричі, з Китаю постачають спеціальні гормони, якими годують самок.

В Україні цю рибу можна купити у будь-якому супермаркеті, вона досить популярна, бо має доступну ціну та непоганий смак. Однак варто враховувати, що цей вид риби містить жирні кислоти омега-6, надмірне споживання яких може викликати запальні процеси в організмі. А ще пангасіус може містити у своєму м’ясі залишки антибіотиків і пестицидів, якими очищують брудну річку. Тому виникає запитання щодо безпечності вживання такої риби.

Також краще не їсти нільського окуня. У м’ясі цієї риби може міститься свинець, який вкрай небезпечний для здоров’я. Оскільки цей вид риби живе у забруднених водах, які містять важкі метали.

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