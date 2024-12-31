Названо поширену помилку, яка перетворює каву на отруту

Експерти з безпеки харчування рекомендують уникати цієї помилки під час приготування кави — вона може зробити улюблений ранковий напій токсичним.

Мабуть, ми всі хоч раз розігрівали холодну каву в мікрохвильовці або на плиті. Однак цього робити не можна, бо це може зробити каву вкрай шкідливою для здоров'я.

Чому не можна розігрівати остиглу каву

Під час повторного нагрівання в каві відбуваються хімічні реакції, які змінюють її складові компоненти. Хлорогенові кислоти, що містяться в напої, руйнуються і перетворюються на речовини, які викликають проблеми з травленням і провокують підвищену кислотність шлунку.

Окрім того, повторне нагрівання напою істотно погіршує його смакові властивості, руйнує корисні антиоксидантні сполуки і може спровокувати розмноження шкідливих мікроорганізмів.

Експерти з безпеки харчування рекомендують за можливості завжди вживати свіжу каву одразу після приготування. Якщо напій охолонув, краще приготувати новий, ніж ризикувати своїм здоров'ям.

Читайте також:

Чи правда, що мед не псується: про це майже ніхто не знає

Як посіяти насіння на розсаду "в окріп": цікавий метод вирощування саджанців у зимовий період