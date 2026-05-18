Названо рибу, від якої треба відмовитися людям похилого віку, і ось чому

Риба традиційно вважається одним із найкорисніших продуктів для здоров’я. Вона містить цінний білок, омега-3 жирні кислоти та важливі мікроелементи, які підтримують серце, судини й мозок. Проте лікарі попереджають: деякі види риби людям похилого віку краще вживати якомога рідше або повністю виключити з раціону. Причина полягає не лише у способі приготування, а й у високому вмісті солі, жиру та шкідливих речовин, які можуть негативно впливати на організм.

Яку рибу лікарі радять обмежити в раціоні людям похилого віку

Фахівці особливо не рекомендують людям похилого віку часто вживати копчену скумбрію та інші види копченої жирної риби.

Попри насичений смак, такий продукт містить велику кількість солі, консервантів і речовин, які утворюються під час копчення. Саме вони можуть створювати додаткове навантаження на серце, нирки та судини.

Лікарі пояснюють, що з віком організм повільніше виводить надлишок солі та важче справляється з жирною їжею. Через це регулярне вживання копченої риби може сприяти підвищенню тиску, появі набряків та погіршенню роботи серцево-судинної системи.

Яка риба буде корисною для людей похилого віку

Дієтологи радять надавати перевагу запеченій, тушкованій або відвареній рибі. Особливо корисними вважаються хек, минтай, судак, форель та лосось у помірній кількості.

Такі продукти містять багато білка й омега-3 жирних кислот, але при цьому не перевантажують травну систему.

Як правильно вживати рибу у літньому віці

З віком змінюється обмін речовин, а також зростає ризик проблем із серцем, суглобами та судинами. Тому харчування повинно бути легшим і більш збалансованим.

Лікарі рекомендують їсти рибу приблизно два-три рази на тиждень. Найкраще поєднувати її з овочами, зеленню та легкими гарнірами.

Також важливо звертати увагу на якість продукту та уникати надто солоної чи пересушеної риби.

