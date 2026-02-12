Названо спецію, яка має ефект ботоксу: вирівнює зморшки, омолоджує та загоює шкіру

Яка спеція має ефект ботоксу / © www.freepik.com/free-photo

Багато жінок прагнуть знайти засіб, який би допомагав підтримувати молодий вигляд без дорогих процедур та косметики. І часто секрети свіжої, підтягнутої та сяючої шкіри приховані не у флаконах відомих брендів, а в найзвичніших спеціях, що стоять на кухонній поличці. Одним із таких чарівних омолоджувальних продуктів вважається кориця.

Чому кориця впливає на омолодження шкіри

Кориця — це та спеція, яку називають природним стимулятором молодості. Її використовують у домашньому догляді не одне десятиліття. Вона славиться здатністю нагрівати шкіру, активізувати мікроциркуляцію та робити поверхню обличчя рівною та підтягнутою. Саме завдяки цьому її часто називають «домашнім ботоксом».

Звісно, кориця не може замінити професійні ін’єкції, але її регулярне використання в масках допомагає шкірі стати більш підтягнутою, а дрібні мімічні зморшки стають менш помітними.

Кориця містить ефірні олії та антиоксиданти, які допомагають клітинам шкіри швидко оновлюватися. Після домашніх доглядових процедур обличчя має свіжіший вигляд, оскільки спеція стимулює приплив крові та робить тон більш рівномірним.

Багато хто відзначає й загоювальний ефект: кориця може покращувати загальний рельєф поверхні шкіри і додавати природного сяйва.

Як використовувати корицю в домашньому догляді за шкірою обличчя

Найчастіше кориця входить до складу масок на основі меду або кисломолочних продуктів. У такому поєднанні мелена спеція діє м’яко, але відчутно: шкіра стає більш гладенькою, м’якою та пружною.

Однак важливо пам’ятати, що кориця — активна спеція, і перед використанням необхідно зробити тест на чутливість. Її наносять лише у розбавленому вигляді, уникаючи чистої форми, щоб не викликати подразнення.

Кому підходить догляд із корицею

Такий натуральний спосіб може сподобатися тим, хто шукає щадні й бюджетні методи догляду. Кориця допомагає підтримувати рівний тон обличчя, створює ефект свіжості та візуальної підтягнутості. Але людям з чутливою шкірою варто використовувати її з обережністю.