Названо список овочів, які варто посіяти восени, щоб ранньою весною зібрати щедрий урожай

Які овочі сіяти восени / © www.freepik.com/free-photo

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Осінь для городника — це не лише час завершувати сезон і збирати останні овочі. Частину культур можна посіяти напередодні зими, щоб навесні вони прокинулися одними з перших і дали ранній урожай. Такий спосіб називають підзимовим висіванням. Він дає змогу використати зимову вологу та отримати сходи раніше, ніж за традиційної весняної сівби. Однак поспішати з такою роботою не варто. Головне завдання — посіяти насіння тоді, коли воно вже не встигне прорости восени, але земля ще придатна для роботи.

Морква

Морква — одна з найпопулярніших культур для підзимового висівання. Навесні насіння використовує запаси вологи в ґрунті та може почати проростати раніше, ніж за весняної сівби. Перші молоді коренеплоди можна отримати вже наприкінці весни або на початку літа залежно від погоди та сорту.

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Для осіннього посіву краще обирати холодостійкі сорти. Важливо також враховувати, що морква з підзимового посіву підходить насамперед для раннього споживання: для тривалого зберігання весняна сівба зазвичай надійніша.

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Буряк

Під зиму можна висівати і столовий буряк. Але з цією культурою особливо важливо не поспішати, адже її насіння здатне проростати вже за невисокої позитивної температури. Тому сівбу проводять після встановлення стабільного похолодання, коли ймовірність осінніх сходів мінімальна. Для підзимового посіву варто вибирати холодостійкі сорти або сорти, стійкі до стрілкування.

Перший урожай такого буряку можна отримувати наприкінці травня або на початку червня. Як і морква, він призначений переважно для раннього використання, а не для закладання на тривале зимове зберігання.

Редиска

Редиска добре підходить для отримання раннього врожаю. Її можна висівати пізно восени, коли ґрунт уже достатньо холодний. Навесні насіння почне проростати з першими сприятливими умовами, тому соковиті коренеплоди можна буде отримати значно раніше.

Для підзимової сівби краще відводити ділянку, де навесні не застоюється вода. Надмірна вологість після танення снігу може призвести до загнивання насіння та молодих сходів.

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Петрушка

Петрушку можна сіяти восени як для отримання ранньої зелені, так і для коренеплодів. Рослина досить холодостійка, тому добре підходить для такого способу вирощування.

Перевага підзимової сівби полягає в тому, що навесні не потрібно чекати, доки ґрунт достатньо прогріється для проведення традиційних посівних робіт. Насіння вже перебуває в землі, а з настанням відповідних умов починає розвиватися. Петрушку, поряд із кропом, морквою, буряком, шпинатом та іншими холодостійкими культурами, рекомендують для підзимового посіву.

Кріп і шпинат

Для ранньої зелені восени можна посіяти кріп та шпинат. Обидві культури належать до холодостійких, тому за правильно підібраного моменту добре переносять зимівлю у ґрунті.

Навесні вони одними з перших починають відновлювати зростання. Це особливо зручно для тих, хто хоче отримати свіжу зелень якомога раніше, коли більшість городніх культур ще тільки висівають.

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Також для підзимового посіву підходять салат і щавель. Однак для кожної культури важливо враховувати місцевий клімат, стан ґрунту та прогноз погоди.

Цибуля та часник

Окремо варто згадати озиму цибулю та часник. Їх не просто можна, а в багатьох випадках доцільно садити восени. За правильно підібраних строків рослини встигають укорінитися до морозів, але не повинні активно рушити в ріст.

Озимі культури навесні швидко відновлюють розвиток, використовуючи зимові запаси вологи. Саме тому вони можуть дати врожай раніше за багато культур весняної посадки.

Коли сіяти овочі під зиму

Універсальної дати для підзимового висівання культур немає. Орієнтуватися потрібно насамперед на погоду, а не на конкретне число в календарі. Оптимальним вважається період, коли температура ґрунту опускається приблизно до 2–4 °C, а повітря наближається до 0 °C. Головне, щоб насіння не встигло прорости до настання стабільних морозів.

Якщо посіяти занадто рано, тепла осіння погода може спровокувати появу сходів. Молоді рослини можуть не пережити подальше різке похолодання. Тому для підзимової сівби краще трохи запізнитися, ніж провести її в теплому ґрунті.

Як підготувати грядку

Місце для осіннього сіяння бажано підготувати заздалегідь. Воно має бути сонячним, рівним або трохи підвищеним, щоб навесні там не накопичувалася тала вода. Ґрунт потрібен пухкий і родючий.

Грядку перекопують, видаляють бур’яни та готують борозенки. Якщо земля вже промерзла, але підготовлені борозни залишилися, їх можна заповнити сухим ґрунтом або іншим пухким матеріалом, підготовленим заздалегідь.

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