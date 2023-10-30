Названо стрижку, яка підходить абсолютно всім: зачіска, що буде на піку популярності 2024-го

Ця стрижка омолоджує, наближає овал обличчя до еталонного, природньо маскує недоліки та підкреслює красу.

Спеціалісти визначили безпрограшний варіант стрижки, який личить усім без винятку жінкам з будь-яким типом зовнішності. Ця зачіска розкриває унікальну красу кожної представниці прекрасної статі, вигідно підкреслює «потрібні» риси обличчя та природньо маскує дрібні недоліки. До того ж, ця стрижка реально омолоджує. Розповідаємо, яка стрижка підходить абсолютно всім типам обличчя та структурі волосся.

Яка стрижка підходить всім жінкам за типом обличчя та структурою волосся

Стилісти і перукарі постійно експериментують із різними варіантами фарбування, укладки і стрижки волосся. Але вже понад двадцять років поспіль існує одна зачіска, яка відмінно виглядає при будь-якій формі обличчя та структурі волосся. Ця стрижка – подовжений боб. Її придумали ще наприкінці двадцятого століття, і відтоді зачіска не втрачає своєї актуальності. Що не дивно, адже саме вона приховує всі недоліки і має гармонійний вигляд на локонах кожної жінки.

Боб дозволяє згладити квадратну щелепу, зробити риси обличчя більш плавними та максимально наблизити будь-яку форму овалу до еталонної. Стилісти одноголосно переконують – така зачіска буде доречною як на світському заході, так і в тренажерному залі. А значить, це універсальний варіант, якщо необхідно оновити імідж, але не вдається визначитися з вибором. Тоді варто безсумнівно вибирати подовжений боб.

Які бувають види стрижки боб

Подовжений боб / Фото: pixabay.com

Лоб – це скорочена назва подовженого бобу або довгий боб. Це одна з найпопулярніших стрижок, яку роблять на волоссі середньої довжини.

Асиметричний боб / Фото: pixabay.com

Асиметричний боб – ця зачіска передбачає одну сторону довшу за іншу. Щодо довжини тут немає чітких правил.

Класичний боб / Фото: pixabay.com

Класичний боб – ця стрижка не має багатошаровості та екстремально нерівної текстури. Волосся однакове за довжиною, яке прикриває лінію щелепи та обіймає підборіддя.

Увігнутий боб / Фото: pixabay.com

Увігнутий боб – це зачіска А-силуету, коли волосся довше спереду, ніж ззаду.

Французький боб / Фото: pixabay.com

Французький боб – суперкороткий варіант класичної стрижки.

Піксі-боб / Фото: pixabay.com

Боб піксі – це поєднання французького варіанту та градуйованої стрижки. Ця зачіска відрізняється тим, що волосся за вухами та ззаду має меншу довжину. Укорочення цих областей дає ефект стрижки піксі.

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