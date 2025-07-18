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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
2 хв

Названо стрижки, про які краще забути після 45: додають віку та спотворюють образ

Деякі зачіски можуть непомітно додати з десяток років до вашого віку, тому їх варто уникати, щоб потім не пошкодувати про свій вибір.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які стрижки не можна робити після 45

Які стрижки не можна робити після 45 / © Freepik

Всі жінки будь-якого віку хочуть мати стильний та доглянутий вигляд. Однак деякі стрижки, які пасували у 25 років, можуть абсолютно не підходити після 45. Такі зачіски не лише візуально додають віку, а й можуть обтяжувати обличчя та спотворювати його риси. Розповідаємо, з якими стрижками варто назавжди попрощатися після 45 і що вибрати натомість.

Занадто коротка стрижка

Які стрижки не можна робити після 45 / © www.freepik.com/free-photo

Які стрижки не можна робити після 45 / © www.freepik.com/free-photo

Хоч така стрижка дуже зручна, особливо у літню спеку, але вона підкреслює всі вікові зміни на обличчі: зморшки, провисання шкіри, втрату об’єму. До того ж, ця форма додає жорсткості й може зробити лице втомленим. Жінка з такою зачіскою часто має досить суворий вигляд. Найкращим варіантом короткої стрижки для жінок після 45 буде піксі з подовженими пасмами чи її багатошарові варіації з об’ємом на маківці.

Рівне каре до підборіддя

Які стрижки не можна робити після 45

Які стрижки не можна робити після 45

Ця класична стрижка не завжди підходить жінкам, особливо у зрілому віці. Пряме каре підкреслює овал обличчя, який з віком стає менш чітким, і може акцентувати увагу на другому підборідді чи щоках. Альтернативний варіант — це подовжене каре з легким градуюванням і об’ємом біля коріння.

Густий прямий чубчик

Які стрижки не можна робити після 45 / © Фото з відкритих джерел

Які стрижки не можна робити після 45 / © Фото з відкритих джерел

Прямий чубчик-шторка робить риси обличчя пласкими та візуально опускає його верхню частину. Це особливо помітно, якщо жінка має низьке чоло чи опущені повіки. Найкраще вибирати рваний чи подовжений чубчик на бік, він омолоджуватиме та витягуватиме овал обличчя, додаючи образу легкості.

Надмірно філіровані пасма

Які стрижки не можна робити після 45 / © pixabay.com

Які стрижки не можна робити після 45 / © pixabay.com

Такі стрижки залишилися в минулому, але їх досі роблять в салонах. Річ у тому, що занадто проріджене волосся має тонкий та ослаблений вигляд. Що дуже недоречно, адже з віком волосся й так втрачає свою пишність та густоту. Альтернатива — легке каскадне оформлення зачіски з природною густотою без надмірного філірування.

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Дата публікації
Кількість переглядів
264
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