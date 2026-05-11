Названо супи, які в жодному разі не можна їсти, вони небезпечні для здоров’я, і ось чому

Супи традиційно вважаються одними з найкорисніших страв у раціоні. Багато людей переконані, що гарячий бульйон допомагає травленню, зігріває організм і підтримує здоров’я. Проте не всі супи однаково безпечні. Деякі перші страви можуть містити надлишок жиру, солі, шкідливих добавок або навіть небезпечні речовини, які негативно впливають на організм. Фахівці з безпеки харчування попереджають: окремі види супів за регулярного вживання здатні провокувати проблеми зі шлунком, серцем, судинами та обміном речовин. Особливо небезпечними вони можуть бути для людей із хронічними захворюваннями.

Жирні наваристі супи на кістковому бульйоні

Надто жирні супи з великою кількістю м’яса та жиру можуть створювати серйозне навантаження на печінку, підшлункову залозу й шлунок. Особливо це стосується бульйонів, які варяться багато годин на жирних кістках.

Під час тривалого кипіння у воду переходить значна кількість жиру. Такі супи можуть викликати:

важкість у шлунку;

печію;

підвищення холестерину;

загострення гастриту чи панкреатиту.

Особливо обережними варто бути людям із захворюваннями травної системи.

Супи швидкого приготування

Окрему небезпеку становлять супи з пакетів і локшина швидкого приготування. У таких продуктах часто міститься велика кількість солі, підсилювачів смаку, ароматизаторів і консервантів.

Регулярне вживання подібної їжі може сприяти:

затримці рідини в організмі;

підвищенню артеріального тиску;

проблемам із нирками;

порушенню обміну речовин.

Крім того, такі супи зазвичай мають низьку поживну цінність і майже не містять корисних вітамінів.

Пересолені супи

Надлишок солі — одна з головних проблем сучасного харчування. Деякі супи містять денну норму солі вже в одній тарілці, особливо якщо до них додають копченості, ковбаси чи готові бульйонні кубики.

Надмірне споживання солі може призводити до:

набряків;

підвищеного тиску;

проблем із серцем;

навантаження на нирки.

Саме тому лікарі радять готувати супи з мінімальною кількістю солі та уникати надлишку готових приправ.

Які супи вважаються найкориснішими

Найкращим вибором фахівці називають легкі овочеві супи, страви на нежирному бульйоні та супи з натуральних продуктів без великої кількості солі й жирів.

Корисними вважаються:

овочеві супи-пюре;

курячі бульйони з невеликою жирністю;

супи з крупами;

легкі рибні супи;

страви зі свіжою зеленню.

Такі супи краще засвоюються та не перевантажують організм.

