Названо точний час: скільки насправді треба варити яйця, щоб були ніжними та смачними

Яйця — один із найсмачніших і найпопулярніших продуктів. Їх люблять абсолютно всі за користь і простоту приготування. Однак варто знати точний час їхнього приготування. Якщо тримати яйця у воді занадто довго, жовток може стати сухим, а білок — надто щільним. Саме тому кухарі радять дотримуватися чітких часових інтервалів, щоб отримати ніжну текстуру і насичений смак.

Скільки варити яйця для ідеальної текстури

Час варіння яєць залежить від того, який результат ви хочете отримати. Для ніжного жовтка та м’якого білка зазвичай достатньо 4-5 хвилин після закипання води. У цьому випадку жовток залишається кремовим і дуже ніжним.

Якщо потрібно отримати яйця з повністю щільним жовтком, їх варять приблизно 8-10 хвилин. Такий варіант часто використовують для приготування салатів і закушувань.

Водночас кухарі радять не перевищувати цей час, адже занадто довге варіння може зробити жовток сухим, а навколо нього з’явиться сіруватий відтінок.

Як правильно варити яйця

Щоб яйця вийшли ніжними, їх кладуть у холодну воду так, щоб вона повністю покривала шкаралупу. Після цього каструлю ставлять на середній вогонь і доводять воду до кипіння.

Після закипання починають відлік часу залежно від бажаної текстури. Коли яйця готові, їх одразу перекладають у холодну воду. Це допомагає зупинити процес приготування і полегшує очищення шкаралупи.

Деякі кухарі радять додавати у воду невелику щіпку солі або трохи оцту. Це допомагає білку швидше згорнутися, якщо шкаралупа раптом трісне під час варіння.

Також важливо не варити яйця на надто сильному вогні, адже різке кипіння може пошкодити шкаралупу.