Названо точний час: скільки варити яйця, щоб були рідкісними та твердими

Варені яйця. / © pixabay.com

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Яйця – продукт, який є у кожному холодильнику. Їм ми використовуємо під час випічки, додаємо до страв та просто смажимо або варимо. Здавалося б, що там варити ці яйця. Втім, на практиці все не так легко, тому що іноді хочеться "ідеальних" яєць, але вони далекі від цього.

У матеріалі ТСН.ua розкажемо вам, як ідеально зварити яйця.

Завжди перед варінням яйця потрібно заздалегідь витягнути з холодильника та сталі кімнатної температури. Інакше вони можуть тріснути під час варіння. Крім того, яйця потрібно добре вимити, щоб на шкаралупі не залишилося забруднень.

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Класичний спосіб приготування яєць: покладіть яйця в каструлю, залийте водою та поставте на плиту. Коли вода закипить, стежте за часом, тому що саме від нього залежить – якими будуть яйця.

Скільки варити яйця

4 хвилини - яйця будуть рідкі, а жовток буде помаранчевий колір, як у сирому яйці;

6 хвилин жовток буде ніжний, по краях трохи щільний, а всередині рідкий;

8 хвилин – жовток буде більш щільний та світлого кольору;

11-12 хвилин - жовток буде твердим і сухішим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як і де зберігати яйця.