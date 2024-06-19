Названо топові стрижки для жінок за 50: коригують овал обличчя, роблять образ досконалим

Улітку всім представницям прекрасної статі хочеться мати привабливий вигляд. Стилісти назвали три хітові омолоджувальні стрижки на літо, які варто вибирати всім жінкам за 50. Такі зачіски не лише маскуватимуть вікові зміни на обличчі, а й здатні повністю оновити обра, зробити його легким і досконалим. Розповідаємо, які трендові омолоджувальні стрижки літнього сезону 2024.

Подовжене каре

Які омолоджувальні стрижки на літо 2024 / Фото: pixabay.com

Ця класична стрижка пасує жінкам з будь-якою формою обличчя та структурою локонів. Вона підходить для волосся середньої довжини, буде прекрасним вибором для літнього сезону. Подовжене каре візуально видовжує обличчя, увиразнюючи вилиці, і прибирає непотрібний об’єм у нижній зоні лиця. Тому стрижка пасуватиме власницям квадратного та круглого обличчя. Стрижку можна акцентувати чубчиком, що додасть загальному образу грайливості та легкості.

Текстурований боб

Які омолоджувальні стрижки на літо 2024 / Фото: pixabay.com

Стрижка підходить для короткого тонкого волосся без об’єму. Текстурований боб надасть візуальної густоти та сяяння тонким ослабленим локонам. Зачіска має омолоджувальний ефект, абсолютно не потребує укладання і тримає форму до восьми місяців. Тому вам не треба буде кожні два місяці ходити до свого майстра на оновлення стрижки.

Об’ємний каскад

Які омолоджувальні стрижки на літо 2024 / Фото: pixabay.com

Каскадні багатошарові стрижки підходять для волосся будь-якої довжини. Така зачіска надасть об’єму у потрібних місцях, скоригує овал обличчя і прибере з десяток зайвих років. Стрижка абсолютно не потребує укладання, достатньо збити локони руками – і ваш приголомшливий образ готовий.

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