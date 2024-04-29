Названо топові стрижки на літо 2024: омолоджують і роблять образ приголомшливим

Якщо ви ще не встигли оновити свій образ, стилісти рекомендують почати змінювати стиль зі стрижки. У трендах залишаються легкі, об’ємні багатошарові зачіски, які закривають відразу кілька проблем. З-поміж них можна вибрати саме ту, яка закриватиме ваші індивідуальні потреби. Такі зачіски омолоджують, роблять волосся об’ємним і візуально густішим, не потребують укладання і частого оновлення. Розповідаємо, які топові стрижки у трендах літа 2024 року.

Багатошарове каре

Які стрижки у трендах влітку 2024 року / Фото: pixabay.com

Всі текстурні стрижки перебувають на піку популярності вже не один рік поспіль. Це пояснюється дуже просто – вони можуть омолодити, кардинально змінити образ, приховати недоліки й підкреслити природню красу. Тому не дивно, що жінки всього світу обирають саме такі зачіски. Багатошарове каре – це універсальна стрижка, яка омолоджує відразу років на 10, робить волосся об’ємним, а загальний образ – елегантним і прекрасним. До того ж, зачіска підходить до будь-якого типу обличчя і структури волосся.

Біксі

Які стрижки у трендах влітку 2024 року / Фото: pixabay.com

Така стрижка поєднує в собі ознаки боба та піксі, тому буде ідеальним вибором для жінок, які бажають мати ефектний вигляд і заодно омолодитися. Текстурні пасма у зачісці роблять локони об’ємними, здоровішими і візуально густішими. За рахунок техніки стрижки можна домогтися увиразнення вилиць і прибрати непотрібний об’єм у нижній частині обличчя. Стрижка підходить для волосся будь-якої структури, буде ідеальною для всіх типів лиця.

Каскад

Які стрижки у трендах влітку 2024 року / Фото: pixabay.com

Це стрижка з текстурними пасмами різної довжини, за рахунок чого створюється об’єм на маківці та ніжне обрамлення навколо обличчя. Зачіска підходить як для густого волосся, так і для слабкого без об’єму. Каскад має омолоджувальний ефект, саме тому не виходить із моди напевно років тридцять. Будь-яка жінка з такою стрижкою матиме ефектний та грайливий вигляд, незважаючи на свій вік.

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