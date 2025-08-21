Названо трендові джинси для пишних форм, які приховують недоліки фігури й візуально видовжують ноги

Які трендові джинси для пишних форм / © www.freepik.com/free-photo

Джинси — це база жіночого гардеробу. Вони доречні у повсякденних образах, чудово поєднуються з класичними речами й завжди мають стильний вигляд. Однак дівчатам з пишними формами буває досить складно підібрати собі модель, щоб пасувала і маскувала всі недоліки фігури. Стилісти рекомендують жінкам обов’язково вибрати собі хоч одну із цих чотирьох. Адже такі джинси не лише завжди в моді, а й допомагають скоригувати фігуру та підкреслюють природню красу.

Джинси з високою талією

Цей крій — справжній фаворит стилістів. Висока посадка підтягує живіт, підкреслює талію та створює ефект довгих ніг. Такі джинси ідеальні як для повсякденних образів із футболкою, так і для більш елегантних луків із класичними блузами чи жакетами.

Прямі класичні джинси

Класика, яка завжди доречна. Прямий крій приховує стегна, робить силует більш витягнутим і акуратним. Це універсальна модель, яка пасує жінкам будь-якого віку й типу фігури. У таких джинсах кожна пані матиме струнку фігуру та довгі звабливі ніжки.

Джинси-кльош від коліна

Цей фасон повернувся з 70-х і ще довго не збирається виходити з моди. Легке розширення від коліна врівноважує пропорції тіла й робить ноги візуально довшими. У поєднанні з підборами ефект справді приголомшливий. В таких джинсах стрункість фігури гарантована кожній жінці.

Джинси із синього деніму

Колір також має значення. Правильно підібраний насичений чи темний відтінок, наприклад, глибокий синій, завжди робить фігуру більш витонченою та привабливою. Джинси насичено-синього чи чорного кольору мають елегантний вигляд, гармонійно поєднуються з будь-яким одягом та чудово маскують недоліки.