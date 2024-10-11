Названо трендові штани сезону осінь-зима 2024/2025: в моді залишається класика

Холодна пора року передбачає теплий одяг, тому час подбати про те, щоб у вашому модному арсеналі була парочка штанів із запропонованих варіантів. Цього холодного сезону є з чого вибрати як поціновувачкам класичних штанів, так і шанувальницям джинсів. Розповідаємо, які наймодніші варіанти штанів, що будуть популярними упродовж наступного року.

Палаццо

Які наймодніші штани на осінь-зиму 2024/2025 / Фото: pixabay.com

Штани-палаццо вирізняються прямим кроєм та високою талією, вони широко розкриваються до низу. Таким чином створюється ефект плавного потоку від стегна до щиколотки. Завдяки такому крою кожна представниця прекрасної статі зможе видовжити свою фігуру, а заодно приховати кілька зайвих кілограмів, якщо є така проблема. Палаццо – це ідеальні штани для створення розкішних елегантних образів, вони доречні на роботу, побачення чи святковий захід.

Класичні з високою талією

Які наймодніші штани на осінь-зиму 2024/2025 / Фото: pixabay.com

Класичні штани мають бути в гардеробі кожної жінки. Адже вони зручні, практичні й легко комбінуються з іншими речами. Цей варіант має стандартний крій з прямими чи злегка звуженими штанинами та високою талією. Такі штани підходять як для офісу, так і для неформальних подій. Їх можна одягати під усе – блузи, світшоти, піджаки та гольфи, ваш образ завжди буде елегантним і досконалим.

Bootcut

Які наймодніші штани на осінь-зиму 2024/2025 / Фото: pixabay.com

Штани "Bootcut" мають прямі штанини, які зазвичай плавно розширюються донизу, та високу посадку. Таку модель можна носити як із ботильйонами, так і з високими чоботами, вони легко заправляються у халяви. Ці штани доречно одягати на роботу, прогулянку, також створювати з ними вечірні образи.

Карго

Які наймодніші штани на осінь-зиму 2024/2025 / Фото: pixabay.com

Карго – це штани для сміливих та рішучих жінок, які хочуть мати небуденний вигляд. Цей варіант штанів має вільний крій і накладні кишені. З ними можна створювати ідеальні багатошарові образи з об’ємними куртками та светрами. У таких штанях можна ходити на прогулянки, в магазин, кафе чи виїжджати на пікніки за місто.

Мішкуваті джинси

Які наймодніші штани на осінь-зиму 2024/2025 / Фото: pixabay.com

Ці штани полюбилися іменитим дизайнерам, тому вони ще кілька сезонів не сходитимуть з подіумів. Мішкуваті джинси пасують абсолютно всім дівчатам, вони універсальні, їх можна одягати під усе. До того ж, у них дуже комфортно, тому в кожної представниці прекрасної статі мають бути хоч одні такі джинси.

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