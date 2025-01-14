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Названо три найпоширеніші помилки, через які сирники не пропікаються і не тримають форму

Названо три найпоширеніші помилки, через які сирники не пропікаються і не тримають форму

Як правильно готувати сирники / Фото: pixabay.com

Важко знайти людей, які не люблять сирники, особливо на сніданок, бо це дуже смачний та ситний десерт.

Не кожній господині вдається приготувати ідеальні сирники, які б тримали форму, добре пропікалися, не були твердими або в’язкими. Професійні кухарі назвали три найпоширеніші помилки, які заважають спекти найсмачніші у світі сирники.

Які найпоширеніші помилки заважають спекти ідеальні сирники за формою та консистенцією

  • Занадто вологий сир. Якщо порушувати технологію приготування сирників, то результат буде не дуже вдалим. Особливо це стосується сиру, який не повинен містити зайвої вологи. Його треба обов’язково відтиснути — якщо цього не зробити, сирники розваляться під час приготування або не пропечуться.
  • Неправильне співвідношення складників. Якщо додати багато борошна, сирники будуть твердими, якщо борошна буде мало, вони не пропечуться і розтікатимуться по сковорідці. Також варто не забувати додавати в тісто яйця, тоді сирники добре триматимуть форму під час смаження.
  • Неправильний вибір температурного режиму. Тут не варто поспішати. Якщо занадто розігріти сковорідку, то сирники будуть підгоряти, а всередині залишатимуться сирими. Смажити треба на розігрітій сковороді, але на повільному вогні — тоді сирники добре пропечуться. Професійні кухарі також рекомендують злегка обсмажити сирники та поставити їх у духовку на 10-15 хвилин.

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