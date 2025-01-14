Названо три найпоширеніші помилки, через які сирники не пропікаються і не тримають форму

Важко знайти людей, які не люблять сирники, особливо на сніданок, бо це дуже смачний та ситний десерт.

Не кожній господині вдається приготувати ідеальні сирники, які б тримали форму, добре пропікалися, не були твердими або в’язкими. Професійні кухарі назвали три найпоширеніші помилки, які заважають спекти найсмачніші у світі сирники.

Які найпоширеніші помилки заважають спекти ідеальні сирники за формою та консистенцією

Занадто вологий сир. Якщо порушувати технологію приготування сирників, то результат буде не дуже вдалим. Особливо це стосується сиру, який не повинен містити зайвої вологи. Його треба обов’язково відтиснути — якщо цього не зробити, сирники розваляться під час приготування або не пропечуться.

Якщо порушувати технологію приготування сирників, то результат буде не дуже вдалим. Особливо це стосується сиру, який не повинен містити зайвої вологи. Його треба обов’язково відтиснути — якщо цього не зробити, сирники розваляться під час приготування або не пропечуться. Неправильне співвідношення складників. Якщо додати багато борошна, сирники будуть твердими, якщо борошна буде мало, вони не пропечуться і розтікатимуться по сковорідці. Також варто не забувати додавати в тісто яйця, тоді сирники добре триматимуть форму під час смаження.

Якщо додати багато борошна, сирники будуть твердими, якщо борошна буде мало, вони не пропечуться і розтікатимуться по сковорідці. Також варто не забувати додавати в тісто яйця, тоді сирники добре триматимуть форму під час смаження. Неправильний вибір температурного режиму. Тут не варто поспішати. Якщо занадто розігріти сковорідку, то сирники будуть підгоряти, а всередині залишатимуться сирими. Смажити треба на розігрітій сковороді, але на повільному вогні — тоді сирники добре пропечуться. Професійні кухарі також рекомендують злегка обсмажити сирники та поставити їх у духовку на 10-15 хвилин.

Читайте також:

Покладіть аспірин у пральну машинку – і ви одним махом позбудетеся двох популярних проблем

Навіщо в пачках із чипсами стільки повітря: про це майже ніхто не знає

Які крупи обов’язково треба промити перед варінням, а які – ні: про це мало хто знає