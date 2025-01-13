Названо три популярні квітки, які можна їсти: тепер ваші страви будуть, неначе з ресторану

Напевно, мало хто знає, але на звичайній клумбі біля свого подвір’я можна виростити справжні делікатеси. Досвідчені городники вирощують такі рослини, які не лише є окрасою саду, а й слугують смачним інгредієнтом для різноманітних страв. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Добрі Новини", які три квітки можна додавати до різних страв, а ви про це навіть не підозрювали.

Які квіти зі свого саду можна додавати до салатів, супів та м’яса

Настурція. Квіти, листя та насіння цієї рослини мають пікантний смак, схожий на кріп. Цю квітку додають до салатів, страв із риби чи м’яса, також роблять з неї приправу. До речі, якщо ви любите каперси, то насіння настурції можна замаринувати і вживати як цей делікатес.

Квіти, листя та насіння цієї рослини мають пікантний смак, схожий на кріп. Цю квітку додають до салатів, страв із риби чи м’яса, також роблять з неї приправу. До речі, якщо ви любите каперси, то насіння настурції можна замаринувати і вживати як цей делікатес. Гібридна фіалка Віттрока. Ця приваблива квітка не лише милує око, а й додає ніжного солодкуватого присмаку різноманітним стравам, напоям і десертам. Бармени досить часто використовують її для декорування різноманітних коктейлів. Фіалку можна додавати практично до всіх страв, тому неодмінно спробуйте цей вишуканий інгредієнт.

Ця приваблива квітка не лише милує око, а й додає ніжного солодкуватого присмаку різноманітним стравам, напоям і десертам. Бармени досить часто використовують її для декорування різноманітних коктейлів. Фіалку можна додавати практично до всіх страв, тому неодмінно спробуйте цей вишуканий інгредієнт. Чорнобривці дрібні. Ці квіти мають надзвичайну користь у господарстві, вони лікують, удобрюють город, відганяють шкідників і слугують прекрасним доповненням до традиційних страв. Найчастіше із чорнобривців роблять приправу, яку додають у супи, салати, м’ясо та рибу, а також чаї. У грузинській кухні чорнобривці – це одна з найголовніших спецій. Окрім того, така пряність багата на антиоксидантні сполуки, тому вкрай корисна для здоров’я, молодості та краси.

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