Названо три звички людей, які живуть понад 100 років

Щоб прожити довге й активне життя, психологи та лікарі рекомендують дотримуватися цих трьох простих правил.

Науковці провели дослідження та виявили ті речі, які допомагають людям прожити сто і більше років. Ці прості звички допомагають зберегти міцне здоров’я і життєвий тонус упродовж багатьох років.

Що треба робити, щоб прожити понад 100 років

Позитивне мислення й активне спілкування. Психологи, перш за все, рекомендують залишатися в позитивному настроєві та зберігати соціальну активність навіть після виходу на пенсію. Людям похилого віку вкрай важливо мати гарні стосунки з рідними та друзями, займатися якимись цікавими речами, долучитися до громадської діяльності. Такий активний спосіб життя допоможе почуватися важливими та уникнути депресії, яка прямо впливає на погіршення самопочуття.

Психологи, перш за все, рекомендують залишатися в позитивному настроєві та зберігати соціальну активність навіть після виходу на пенсію. Людям похилого віку вкрай важливо мати гарні стосунки з рідними та друзями, займатися якимись цікавими речами, долучитися до громадської діяльності. Такий активний спосіб життя допоможе почуватися важливими та уникнути депресії, яка прямо впливає на погіршення самопочуття. Фізична активність. Однією з основних звичок довгожителів є фізична активність. Це можуть бути довгі прогулянки, проста ранкова зарядка чи спортивна ходьба. Фізичні вправи допомагають підтримувати м’язи в тонусі, зміцнюють серце й судини, зберігають гнучкість суглобів. До того ж, прості вправи стимулюють вироблення гормону щастя, який покращує настрій та допомагає боротися зі стресом і тривожністю.

Однією з основних звичок довгожителів є фізична активність. Це можуть бути довгі прогулянки, проста ранкова зарядка чи спортивна ходьба. Фізичні вправи допомагають підтримувати м’язи в тонусі, зміцнюють серце й судини, зберігають гнучкість суглобів. До того ж, прості вправи стимулюють вироблення гормону щастя, який покращує настрій та допомагає боротися зі стресом і тривожністю. Збалансоване харчування. Лікарі рекомендують вже після п’ятдесяти років уважно ставитися до свого раціону. Він повинен містити ту їжу, яка насичуватиме організм, буде легкою для перетравлення і міститиме необхідні поживні речовини. Це мають бути овочі, фрукти, каші, нежирні види м’яса, риба, цільнозерновий хліб. Важливо уникати надмірного вживання алкоголю, спонтанних перекусів та переїдання.

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