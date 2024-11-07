Названо три звички людей, які живуть понад 100 років

Щоб прожити довге й активне життя, психологи та лікарі рекомендують дотримуватися цих трьох простих правил.
Науковці провели дослідження та виявили ті речі, які допомагають людям прожити сто і більше років. Ці прості звички допомагають зберегти міцне здоров’я і життєвий тонус упродовж багатьох років.
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- Позитивне мислення й активне спілкування. Психологи, перш за все, рекомендують залишатися в позитивному настроєві та зберігати соціальну активність навіть після виходу на пенсію. Людям похилого віку вкрай важливо мати гарні стосунки з рідними та друзями, займатися якимись цікавими речами, долучитися до громадської діяльності. Такий активний спосіб життя допоможе почуватися важливими та уникнути депресії, яка прямо впливає на погіршення самопочуття.
- Фізична активність. Однією з основних звичок довгожителів є фізична активність. Це можуть бути довгі прогулянки, проста ранкова зарядка чи спортивна ходьба. Фізичні вправи допомагають підтримувати м’язи в тонусі, зміцнюють серце й судини, зберігають гнучкість суглобів. До того ж, прості вправи стимулюють вироблення гормону щастя, який покращує настрій та допомагає боротися зі стресом і тривожністю.
- Збалансоване харчування. Лікарі рекомендують вже після п’ятдесяти років уважно ставитися до свого раціону. Він повинен містити ту їжу, яка насичуватиме організм, буде легкою для перетравлення і міститиме необхідні поживні речовини. Це мають бути овочі, фрукти, каші, нежирні види м’яса, риба, цільнозерновий хліб. Важливо уникати надмірного вживання алкоголю, спонтанних перекусів та переїдання.
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