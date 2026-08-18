Названо три найкращі сорти помідорів для консервації: плодів на кущах росте більше, ніж листя

Які найкращі сорти томатів

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Для домашніх заготовок важливо правильно вибрати сорт помідорів. Великі м’ясисті томати чудово підходять для салатів і соусів, але для маринування цілими краще брати плоди середнього або невеликого розміру з щільною шкіркою та м’якоттю. Такі помідори краще зберігають форму після заливання маринадом і не розтріскуються в банці.

«Де Барао» — багато плодів і чудовий варіант для банок

«Де Барао» добре відомий городникам як урожайний високорослий томат. Залежно від різновиду плоди можуть відрізнятися за кольором і формою, але для консервації особливо зручні видовжені помідори середнього розміру.

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Їхня перевага — щільна м’якоть і міцна шкірка. Під час маринування плоди краще зберігають форму та не так легко розтріскуються. Крім того, зібрані помідори можуть досить добре зберігатися та дозрівати.

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Кущі цього сорту потребують опори й формування, адже рослина активно росте. За правильного догляду вона здатна тривалий час формувати нові плодові кисті.

«Ріо Гранде» — щільні томати для зимових заготовок

«Ріо Гранде» цінують за характерну видовжену форму, щільну м’якоть і відносно невелику кількість соку. Саме ці властивості роблять його зручним для консервування. Помідори можна маринувати цілими, використовувати для засолювання або переробляти на домашні соуси. Плоди добре підходять і для приготування томатної пасти.

Ще одна перевага — дружне дозрівання. Коли на кущі одночасно достигає багато плодів, їх зручно збирати для великої партії домашніх заготовок.

«Санько» — ранній урожай для консервації

Якщо хочеться отримати помідори якомога раніше, варто звернути увагу на сорт «Санько». Це ранньостиглий томат, який добре відомий своєю невибагливістю та здатністю формувати урожай навіть за неідеальних умов вирощування.

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Плоди зазвичай мають округлу форму та середній розмір, тому їх можна використовувати як для свіжих салатів, так і для домашньої консервації. Особливо зручно те, що ранній урожай дозволяє почати заготівлі ще до масового дозрівання пізніших сортів.

«Санько» також підходить для тих, хто не хоче витрачати багато часу на складне формування високорослих кущів.

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