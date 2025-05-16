Названо три речі, які прирікають на самотність і не дають знайти справжнє кохання

Психолог Марк Треверс у колонці для видання CNBC розповів про найпоширеніші ментальні блоки, які ізолюють людину від щирих почуттів та міцних стосунків. Ці «пастки» є спробами самозахисту, і зазвичай прирікають лише на самотність.

Гіпертрофована незалежність замість здорових кордонів. Якщо людина прагне все робити самостійно і відмовляється від сторонньої допомоги, особливо це стосується жінок, то це може бути не проявом сили, а швидше за все є реакцією на минулий біль та розчарування. Марк Треверс зазначає, що така поведінка може призвести до самотності, навіть якщо спочатку вона дає відчуття свободи та незалежності.

Спроби відсторонитися за найменшого дискомфорту. Щоб вибудувати міцні та довготривалі стосунки, необхідно мати терпимість до чужих помилок та недосконалостей. Постійна настороженість і готовність відкинути партнера за першої ж ознаки дискомфорту не дають змоги побудувати довірливі взаємини.