Названо три стильні стрижки цієї осені, які маскують сивину та коригують овал обличчя

Які стрижки маскують сивину / © www.freepik.com/free-photo

Вік і природні зміни зовнішності — не привід засмучуватися. Правильно підібрана зачіска може стати справжнім союзником: підкреслить індивідуальність, замаскує сивину та допоможе візуально скоригувати овал обличчя. Особливо це актуально для жінок із круглою формою лиця. Стилісти назвали три модні стрижки, які допоможуть мати стильний та свіжий вигляд, навіть якщо у ваших локонах вже є сивина.

Подовжений боб із текстурованими пасмами

Які стрижки маскують сивину

Класичний боб актуальний завжди, але для круглого обличчя краще обрати подовжену версію з текстурою. Така стрижка:

додає об’єму у верхній частині голови, завдяки чому обличчя здається більш витягнутим;

створює ефект стрункішого овалу;

допомагає приховати сивину завдяки багатошаровості.

Додатковий бонус — простота укладки. Легкі хвилі зроблять образ живим та динамічним, а вдало підібраний відтінок фарби відверне увагу від сивини та додасть обличчю свіжості.

Багатошарова стрижка з асиметричним чубчиком

Які стрижки маскують сивину / © pixabay.com

Тим, хто не хоче робити занадто коротку стрижку, підійде багатошаровий варіант. Градуйовані прядки навколо обличчя:

створюють ефект легкого мелірування, який вдало маскує сивину;

візуально звужують обличчя та коригують пропорції;

додають об’єму в зоні маківки, витягуючи овал.

Косий або асиметричний чубчик допоможе ще більше збалансувати риси, зробивши образ сучасним та жіночним.

Смілива коротка стрижка з видовженими пасмами

Які стрижки маскують сивину / © Mixnews

Для впевнених у собі жінок чудовим рішенням стане коротка стрижка з видовженими прядками біля обличчя та на маківці. Вона:

дозволяє приховати сивину за допомогою технік фарбування на кшталт балаяжу чи мелірування;

візуально витягує овал обличчя;

надає образу легкості й підкреслює індивідуальність.

Укладання короткої стрижки відкриває простір для експериментів: можна створювати як елегантний діловий стиль, так і сміливий креативний образ.